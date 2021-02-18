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Formula 1 / Son dakika

Brown, Vettel'in 2021'de en iyi seviyesinde olmasını bekliyor

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Brown, Vettel'in 2021'de en iyi seviyesinde olmasını bekliyor
Ekleyen:
, Editör

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Sebastian Vettel'in yeni sezonda en iyi seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

McLaren, geçen yıl Racing Point adı altında yarışan Aston Martin'i mağlup etmeyi başardı ve takımlar şampiyonasını yedi puan farkla üçüncü en iyi ekip olarak tamamladı.

Aslında Racing Point, Mercedes'in fren kanalı tasarımını kullandığı gerekçesiyle aldığı 15 puan silme cezasını almasaydı, o zaman şampiyonayı McLaren'ın önünde üçüncü sırada tamamlayacaktı.

Her iki ekip de bu yıl yeni pilotlara sahip olacaklar. Mclaren, Renault'dan ayrılan Daniel Ricciardo ile anlaşırken, Aston Martin'de de Avustralyalı pilotun eski takım arkadaşı Sebastian Vettel olacak.

Vettel, Ferari'de iyi bir son sezon geçiremedi ve sadece 33 puan aldığı yılı gerilerde tamamladı.

Ancak McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Vettel'in en iyi seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

Aston Martin'le alakalı bir soruya Brown, "Sahip oldukları araca bakarsak, ki Mercedes'le beraber griddeki en hızlı araca sahipler, bence onları geride bırakmak hiç de kolay olmayacak."

"Bana göre geçen yıl mücadele ettiğimiz grupla, Abu Dhabi'de kaldığı yerden savaşmaya devam edeceğiz."

"Sebastian Vettel, dört kez dünya şampiyonu olmuş bir pilot. Bu yüzden geçen sezon harika bir yıl geçirmemiş olsa bile, en iyi seviyesinde olacağını ve motivasyon anlamında üst seviyede olacağını düşünüyorum. Bu yüzden gözümüzü tüm bu isimlerde tutmalıyız." yanıtını verdi.

McLaren'ın genç pilotu Lando Norris de geçen sezon zorluklarla boğuşan Ferrari'nin geri dönmesini bekliyor.

"Ferrari, Ferrari'dir. Son derece güçlü ve rekabetçi bir ekipler. Bunu bence Formula 1'deki tüm dönemlerde gösterdiler. Bizden daha iyi oldukları yarışlar olacağına eminim ve umarım bizden daha yavaş olacakları daha fazla yarış olur."

"Yine de sadece onların değil, griddeki diğer tüm takımların aynı şekilde olmasını umuyorum."

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Editör Kemal Şengül

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