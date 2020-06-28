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Formula 1 / Son dakika

Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"

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Brown: "Vettel boşa çıktığında Ricciardo ile zaten anlaşmıştık"
Ekleyen:
, Editör
28 Haz 2020 15:22

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Sebastian Vettel'in geleceğiyle ilgili belirsizlik nedeniyle kendisini hiç düşünmediklerini söyledi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in İtalyan ekipten ayrılmasının ardından McLaren'a geçebileceği yönünde spekülasyonlar ortaya çıktı.

Ancak McLaren, tercihini Daniel Ricciardo'dan yana kullandı ve daha Carlos Sainz-Ferrari anlaşması açıklanmadan, Ricciardo-McLaren duyurusu yapıldı.

Başlangıçta Vettel'in McLaren'ı reddettiği bile söylenmişti ancak Brown,Vettel'in boşa çıktığını öğrendikleri vakit zaten Ricciardo ile sözleşmeleri olduğunu söyledi.

Auto Motor und Sport'a konuşan Brown, "Sebastian gerçek bir şampiyon. Ama iki yıl önce Daniel'ı takıma getirmeye çalışmıştık ve o zaman mümkün olmamıştı."

"Ama serbest olması durumunda ilk tercihimiz olarak kalmaya devam etti. Yani bu, Sebastian'a karşı güven eksikliği olduğu anlamına gelmiyor. Sebastian'ı alıp alamayacağımızdan da emin olamadık. Çünkü o zaman geleceği hakkında hâlâ pek çok söylenti vardı."

"Son iki yıldır Daniel'le temasımız hiç kopmadı. Fırsat geldiğinde de onu aldık. Sebastian'ın boşta olacağını öğrendiğimizde da Daniel ile zaten el anlaşmıştık. dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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