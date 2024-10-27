Brown: "Verstappen'e verilen ceza yeterli değil"

McLaren CEO’su Zak Brown, uzun süredir Max Verstappen'in agresif yarış tarzına dikkat çekiyordu. Brown, FIA’nın bu konuda harekete geçmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi ve yarış hakemlerini tebrik etti.

Brown, Sky Sports F1’e yaptığı açıklamada Verstappen'e verilen cezalardan memnun olmadığını ifade etti: "Muhtemelen yeterli değil."



"Biraz saçma olmaya başladı. FIA hakemlerini tebrik ediyorum, yeter artık. Artık temiz bir yarış izleyelim.”

"Sanırım hakemler konuyu dikkate almayı başardı."



"Verdikleri cezalar da bunu açıkça gösteriyor. Yani bizim bir şey yapmamıza gerek yok, bırakın hakemler işlerini yapsınlar. Bu hafta sonu iyi bir iş çıkardılar."