Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Meksika GP

Brown: "Verstappen'e verilen ceza yeterli değil"

Zak Brown, Verstappen’e verilen cezaların yeterli olmadığını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

McLaren CEO’su Zak Brown, uzun süredir Max Verstappen'in agresif yarış tarzına dikkat çekiyordu. Brown, FIA’nın bu konuda harekete geçmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi ve yarış hakemlerini tebrik etti.

Brown, Sky Sports F1’e yaptığı açıklamada Verstappen'e verilen cezalardan memnun olmadığını ifade etti: "Muhtemelen yeterli değil."

"Biraz saçma olmaya başladı. FIA hakemlerini tebrik ediyorum, yeter artık. Artık temiz bir yarış izleyelim.”

"Sanırım hakemler konuyu dikkate almayı başardı."

"Verdikleri cezalar da bunu açıkça gösteriyor. Yani bizim bir şey yapmamıza gerek yok, bırakın hakemler işlerini yapsınlar. Bu hafta sonu iyi bir iş çıkardılar."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Norris: “Verstappen'in sürüş tarzı temiz değil”
Sonraki haber Sainz: "Bu galibiyeti gerçekten çok istemiştim!"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"

Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"

Formula 1
Meksika GP
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

Formula 1
Meksika GP
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"
Norris: “Verstappen'in sürüş tarzı temiz değil”

Norris: “Verstappen'in sürüş tarzı temiz değil”

Formula 1
Meksika GP
Norris: “Verstappen'in sürüş tarzı temiz değil”
Daha fazlası
Zak Brown
Marko ve Brown, pist dışındaki mücadelenin önemini vurguladı

Marko ve Brown, pist dışındaki mücadelenin önemini vurguladı

Formula 1
Amerika GP
Marko ve Brown, pist dışındaki mücadelenin önemini vurguladı
Brown: "Piastri'nin hamlesi agresif ama temizdi"

Brown: "Piastri'nin hamlesi agresif ama temizdi"

Formula 1
İtalya GP
Brown: "Piastri'nin hamlesi agresif ama temizdi"
Brown: "Takım emirleri konusunu konuşacağız"

Brown: "Takım emirleri konusunu konuşacağız"

Formula 1
İtalya GP
Brown: "Takım emirleri konusunu konuşacağız"
McLaren
Daha fazlası
McLaren
Piastri: "Q1'de elenmek sinir bozucu"

Piastri: "Q1'de elenmek sinir bozucu"

Formula 1
Meksika GP
Piastri: "Q1'de elenmek sinir bozucu"
FIA, McLaren'in Norris ve Verstappen hakkındaki itirazını reddetti

FIA, McLaren'in Norris ve Verstappen hakkındaki itirazını reddetti

Formula 1
Amerika GP
FIA, McLaren'in Norris ve Verstappen hakkındaki itirazını reddetti
Norris: "Verstappen'in tek işi beni yenmek, yarış kazanmak değil"

Norris: "Verstappen'in tek işi beni yenmek, yarış kazanmak değil"

Formula 1
Meksika GP
Norris: "Verstappen'in tek işi beni yenmek, yarış kazanmak değil"

Son Haberler

Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"

Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"

F1 Formula 1
Meksika GP
Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"
Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"

Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"

F1 Formula 1
Meksika GP
Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"

Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"

F1 Formula 1
Meksika GP
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

F1 Formula 1
Meksika GP
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye