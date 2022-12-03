Brown: "Verstappen'in dominasyonuna rağmen sıkıcı bir sezon değildi"
McLaren Racing CEO'su Zak Brown'a göre 2022 Formula 1 sezonu, farklı yerlerde olan heyecan verici mücadeleler sayesinde Max Verstappen'in sezonu domine etmesine rağmen sıkıcı geçmediğini söyledi.
2022'de getirilen yeni zemin etkili araçlarla birlikte takımların birbirlerine daha yakın olması ve mücadelenin daha heyecan verici olması hedefleniyordu.
Sezon Ferrari ve Red Bull arasındaki heyecan verici mücadele ile başlasa da, sezon ilerledikçe Red Bull aracını hafifletti ve öne çıktı. Bu sayede Verstappen, aldığı art arda galibiyetlerle sezonun ikinci yarısını domine etti.
Verstappen, topladığı puanlar sayesinde sezonun bitmesine 4 yarış daha varken, Japonya GP'de şampiyonluğunu ilan etti.
Verstappen'in ve Red Bull'un kontrolü eline geçirmesine ve geçen seneye göre şampiyonluk mücadelesinin daha erken bitmesine rağmen, taraftarlar sezona karşı ilgilerini kaybetmediler.
Brown, zaman zaman galibiyet mücadelesi olmasa bile 2022'deki kuralların iyi yarışlar çıkarma konusunda etkili olduğunu ve bu sayede ilginin hep yüksek olduğunu söyledi.
Brown, "Yarış kesinlikle daha iyi görünüyor. Bence herkes araçların aynı görüneceğinden endişeliydi. Ancak kesinlikle öyle değildi. Çok farklı konseptler var."
"Yeni kuralların her zaman iyileştirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ancak bence onları oldukça doğru anladık. Ve yarış bu yıl çok heyecanlıydı."
"Max'in hakimiyeti göz önüne alındığında, sıkıcı bir sezon gibi görünmüyor. Kağıt üstünde yazanlara bakarsanız sıkıcı olacağını düşünürsünüz. Ama bence tüm yarışlar çok heyecanlıydı." dedi.
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, attends the Press Conference
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Bu sezonun en olumsuz istatistiklerinden birisi, podyuma çıkan tüm isimlerin neredeyse sadece Red Bull, Mercedes ve Ferrari pilotları olmasıydı.
Yeni aerodinamik kuralların ve bütçe sınırının, orta sıra takımlarını öne taşıması bekleniyordu ancak öyle olmadı.
Bu sene ilk üç sıradaki takımların pilotları dışında podyuma çıkabilen tek isim, McLaren pilotu Lando Norris oldu. McLaren pilotu, Emilia Romagna GP'de üçüncü olarak podyumda yer almıştı.
Brown, kendilerinin bir kez daha bunu başarmalarının cesaret verici olduğunu söylese de, ön gruba yakın olmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğini kabul etti.
Brown, "Biz çok şey öğrendik. Birçok iniş ve çıkış yaşadık. Geçen yılki kadar rekabetçi değildik ama bu yıl daha iyi bir yarış takımı olduğumuzu düşünüyorum. Operasyonel açıdan daha sağlamdık."
"Pit stoplarımız daha iyi. Tamamlanmak üzere olan yatırımlarımız var. Bu yüzden çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Yeni kurallar ve gelecek yıl için heyecanlıyım." dedi.
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