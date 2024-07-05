Brown, Verstappen'in agresif sürüşünü 'teşvik ettiği' için Red Bull'a yüklendi

Geçtiğimiz hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinde Verstappen ve Lando Norris arasında yaşanan temasın ardından Brown, FIA'nın bu tür olayların gelecekte daha iyi ele alınmasını sağlamak için geliştirilebilecek yönler olduğunu söyledi.

Ancak kendisini rahatsız eden bir noktanın da Red Bull'un Verstappen'i agresifliğe teşvik etmesi olduğunu söylüyor.

Britanya Grand Prix'si öncesinde Avusturya'da yaşananlar hakkında konuşan Brown şunları söyledi: "Red Bull gibi büyük bir takımın, böyle bir şeyi adeta teşvik etmesi beni de hayal kırıklığına uğrattı, çünkü telsizde neler söylendiğini duyduk."

"Pit duvarında hepimiz sürücülerimize yarışta yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatma sorumluluğuna sahibiz. Bu yüzden kurallara saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum."

"Mali ve sportif düzenlemeler, pistte saygı eksikliği, babalarla ilgili sorunlar ve buna benzer pek çok şey gördük. Şahsen bu şekilde davranılmaması gerektiğini düşünüyorum."

"Sürücülerimize neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda rehberlik etmemiz gerekiyor. Bence bu konu daha önce ele alınmış olsaydı, o zaman belki de bu olay yaşanmazdı."

"Pit duvarı ve Red Bull yönetimi yönetmeliklerin neye izin verip neye izin vermediğinin daha farkında olsaydı, kesinlikle önlenebilecek bir yarış kazasıydı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull'un kurallara uymamasının Horner'la doğrudan konuşacağı bir konu olup olmadığı sorulduğunda Brown şunları söyledi: "Bu FIA'nın görevi. Christian ile konuşmak gibi bir niyetim yok."

Kalıcı hakemler

Norris ve Verstappen Avusturya'da yaşananları geride bırakma konusunda anlaşmış olsalar da Brown olayların ele alınış biçiminden memnun değil.

"Hafta sonunu değerlendirdiğimizde, ki bence bu FIA'nın da hemfikir olduğu bir konu, yönetmeliklerin daha tutarlı olması ve uygulanması için hakemliğe daha fazla yatırım yapılması gerektiğini gördük."

"Bence yarı zamanlı hakemlere sahip olmak çok zor bir iş. Oldukça karmaşık bir iş ve bu nedenle F1'in bulunduğu seviyede bunu yarı zamanlı olarak yapmak bence kolay değil."