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Formula 1 Belçika GP

Brown: "Verstappen'in 11. sıradan kazanamayacağını düşünmek hata olur"

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Max Verstappen'in cezaya rağmen galibiyete ulaşma ihtimalini yabana atmıyor.

Ezel Tan
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, yeni bir içten yanmalı motora geçtiği için bu hafta sonu gerçekleştirilecek Belçika GP'ye 10 sıra geriden başlayacak.

Bu Hollandalı pilotun sıralama turlarında 1. olsa dahi, pazar günü 11. sıradan başlayabileceği anlamına geliyor.

Fakat geçmişte gerilerden gelerek kazandığı pek çok Spa yarışı olduğu için, McLaren tarafı kendisini denklem dışında tutmuyor.

Cuma günü konuşan Brown şöyle dedi: “Spa zor bir pist. Burada yüksek yere basma gücü ile düzlük hızı arasında nasıl bir uzlaşma seçtiğiniz önemli."

"İlk antrenman seansında Max ikinci sektörde harikaydı. Sıralama turlarını ilk sırada bitirdiğini varsayarsak, 11. sıradan hızla geri dönecektir."

"Yakın zamanda iki ya da üç turda 20. sıradan dokuzuncu sıraya yükseldiğini gördük."

"Yarışı 11. sıradan başladığı için kazanamayacağını düşünmek büyük bir hata olur."

"Dolayısıyla her fırsatı değerlendirmeliyiz. Bu hafta sonu odak noktamız bu olacak."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, gives an interview

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, gives an interview

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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