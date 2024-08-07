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Formula 1 Belçika GP

Brown ve Horner arasındaki gerginlik yeniden alevlendi!

Zak Brown, Christian Horner'a yönelik 'dürüstlük' ve 'şeffaflık' eleştirileriyle yeniden gündeme geldi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, chats with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, chats with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Red Bull takım patronu Christian Horner'ı şeffaflık eksikliği ve Formula 1'in bütünlüğüne zarar verdiği konusunda yeniden eleştirdi.

Brown'ın bu seferki eleştirileri, Red Bull'un 2021 bütçe limiti ihlalini ele alışına yönelik oldu. Brown'a göre, Horner ve ekibi ihlali kabul etmek yerine mazeretler üreterek sorumluluktan kaçındılar.

Zak Brown, BBC Sport'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Christian'ı yaklaşık 25-30 yıldır tanıyorum. Eskiden birbirimize karşı yarışırdık ve iyi de anlaşırdık." 

"Ben şeffaflığa inanıyorum. Yanlış bir şey yaptığınızda elinizi kaldırmanız gerektiğine inanıyorum.

Zak Brown, McLaren Racing

Zak Brown, McLaren Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bütçe limitiyle ilgili mazeretler dinledik ama hiç 'Yanlış yaptık' diye bir şey duymadık."

"Ortada sadece mazeretler ve sorumluluktan kaçmak vardı."

"Biri bütçe limitini aştığında bu ciddiye alınmazsa, oluşan durum sporun bütünlüğüne ve özüne zarar verir."

"Benim için bu kişisel değil, sporumuzu korumakla ilgili."

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