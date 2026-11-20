Formula 1 Las Vegas GP

Brown: "V8 motorların dönüşü için 'prensipte' anlaşmaya varıldı"

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Formula 1'in 2030 sezonundan itibaren V8 motorlara dönülmesi konusunda prensipte anlaşmaya vardığını doğruladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 11:20

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Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Martin Keep / AFP via Getty Images

Las Vegas Grand Prix'si öncesinde FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda V8 motorların geri dönüş ihtimalini gündeme getirdi.

FIA da sosyal medya hesaplarında anlaşmaya varıldığını düşündüren görseller yayımladı. Ancak resmi bir açıklama yapılmadan bu paylaşımların kısa süre içinde silinmesi, yaşananlarla ilgili kafa karışıklığına neden oldu.

Las Vegas'ta konuşan Zak Brown, ilgili paydaşların V8 motorlara dönüş konusunda gerçekten geniş kapsamlı bir anlaşmaya vardığını doğruladı.

Brown, konuyla ilgili şunları söyledi: "Prensipte bir anlaşma var. Sanırım herkes bu konuda gerçekten çok heyecanlı. Artık geriye son ayrıntıları netleştirmek ve anlaşmayı resmiyete dökmek kaldı."

"FIA' oldukça proaktif. Hızlı hareket ediyor ve yapacaklarını söyledikleri şeyleri hayata geçiriyorlar. Bence spor hiçbir zaman bugünkü kadar sağlıklı olmamıştı. Rekabet seviyesi de harika."

Flavio Briatore, Alpine

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

"Sporun geleceğine büyük güven duyuyorum. Yeni motorlar için heyecanlıyım ve herkesin de heyecanlı olacağını düşünüyorum. Ancak sporu geliştirmeye yönelik başka birçok çalışma da devam ediyor. FIA ve Formula 1 bu konuda harika bir iş çıkarıyor."

Alpine'in yönetici danışmanı ve fiili takım patronu Flavio Briatore de Brown'ın açıklamalarına katıldığını belirtti.

Briatore, "Kesinlikle katılıyorum, temel olarak anlaşmaya vardık. Henüz imzalanmış değil ancak herkesin 2030'da V8 motorlara geçilmesi konusunda hemfikir olduğu görülüyor. Bundan dolayı çok mutluyum."

"Bence izlememiz gereken doğru yol bu. Çok ses çıkaran ve basit bir motora ihtiyacımız var. Belki KERS veya benzeri sistemler kullanılabilir ancak şu anda sahip olduğumuz kadar karmaşık bir yapıya gerek yok." dedi.

Bu arada Cadillac, kendi bünyesinde geliştirmeyi planladığı güç ünitesinin ilk kullanımını bir yıl erteleyerek 2030'da V8 motorların gelişiyle aynı döneme denk getirmeye hazırlanıyor.

Amerikan ekibi başlangıçta 2029 yılında kendi General Motors güç ünitesini kullanmayı hedefliyordu. Ancak CEO Dan Towriss, bu planların bir sonraki motor kurallarının 2031'den önce yürürlüğe girmeyeceği varsayımına dayandığını ve artık rafa kaldırıldığını açıkladı.

Dan Towriss, Cadillac Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Towriss, konuya ilişkin şunları söyledi: "2029 sezonunun sonuna kadar Ferrari'nin müşteri takımı olarak kalacağız. Cadillac güç ünitesini ise V8 motorlarla birlikte 2030'da devreye alacağız.”

"FIA'nın liderliğinde serinin 2030'da V8 motorlara geçiş konusunda ortak bir yön belirlemesinden memnuniyet duyuyoruz."

"Bir süredir her iki motor üzerinde de çalışıyoruz. Ellerinde geliştirilebilecek bir V6 temeli zaten var ve biz de V8 üzerinde çalışıyoruz.”

"Şu anda geliştirme aşamasında olan birden fazla tasarım bulunuyor. Dolayısıyla inşa etmeye çalıştığımız yapı ve ilerlediğimiz yön için oldukça sağlam bir temelimiz var."

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- Motorsport.com Ekibi

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