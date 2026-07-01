Brown: "Üçüncü bir aracım olsaydı, Max’i anında transfer ederdim"

Will Buxton ile gerçekleştirilen Up To Speed podcast programının son bölümüne konuk olan Zak Brown, Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda iyice alevlenen Verstappen-McLaren dedikodularını doğrudan yanıtladı.

Buxton’ın, Verstappen’i kadrosuna katmak isteyip istemediği yönündeki net sorusuna hiç çekinmeden cevap veren Brown, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda iki harika pilota sahibim, dolayısıyla eğer üçüncü bir aracım olsaydı, Max’i anında transfer ederdim.

“Ancak Lando ve Oscar'ın isimleri koltuklarına kazınmış durumda ve harika performans sergiliyorlar; yani hiçbir yere gitmiyorlar."

Zak Brown, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Red Bull Ring'deki yarış hafta sonunda, takımdaki koltuklardan birinin boşalması için ancak sıra dışı bir senaryo gerçekleşmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Zak Brown, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Herhangi bir pilot değişikliği yapmıyoruz.”

“Hafta sonu da söylediğim gibi, eğer gerçekten de öngöremediğimiz bir sorun olursa o zaman işler değişebilir. Her yarış serisi, dünyanın en iyi pilotlarını bulmak ve onlara en iyi ekipmanı vermekle ilgilidir.”

“Max inanılmaz bir yetenek ancak Lando ve Oscar, onu pist üstünde net bir şekilde yenebileceklerini zaten gösterdiler."