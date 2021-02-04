Brown: "Tüm takımlar pilot maaşlarının sınırlanmasını destekliyor"

Formula 1 yeni sezonda 145 milyon dolarlık bütçe sınırına sahip olacak. Genel olarak pek çok alanda maliyetleri kısmak için çaba harcanıyor.

Fakat bir tarafta, başta Lewis Hamilton olmak üzere pek çok pilotun milyonlarca dolar maaş aldığını görüyoruz. Bu durum da tartışmalara neden oluyor.

Bu yüzden F1, maaşları sınırlamayı ve takımların belirlenen bu maaşlar dahilinde ödeme yapmasını istiyor.

Konu hakkında GPFans'e konuşan Zak Brown, “Tüm takım patronlarının sürücü maaşlarının kısıtlanması gerektiği fikrini desteklediğini düşünüyorum."

"Bildiğim kadarıyla pek çok sporda benzer kısıtlamalar var. Formula 1'in takımları daha sürdürülebilir hale getirmek için finansal yaklaşımını değiştirmesi gerektiğine inanıyorum ki zaten değişiyor."

"Sürücü maaşlarının ilk etapta [bütçe] sınırına dahil olması gerektiğini düşündüm."

"Ancak buna 2 farklı şekilde bakılabilir: Şu anda teklif edileni yapıp 30 milyonluk bütçeyi 2 pilotunuz arasında nasıl böleceğinizi düşünebilirsiniz ya da -ki bence daha tercih edilebilir bir seçenek olan- ilk baştaki bütçe sınırına sürücülerin maaşını da ekleyip ona göre yükseltebilir ve takıma tüm bütçeyi istedikleri şekilde değerlendirme esnekliğini sağlayabilirsiniz."

"Maaş sınırının önümüzdeki birkaç yıl içinde getirileceğini düşünüyorum çünkü şu anda bazı sürücülerin, önerilen sınırları aşan sözleşmeleri mevcut."

"Kısıtlamaların önceden duyurulması gerekiyor ki hiç kimse bu duruma, elinde hali hazırda imzalanmış bir sözleşmeyle yakalanmasın ."

"Bu yüzden, yakında bunu duyurmanız gerektiğini düşünüyorum. Buna mevcut sözleşmelerin süresinin dolduğu 3 ila 4 yıllık süre içinde geçiş yapabiliriz." dedi.