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Brown: "Tekrar öne geçmek için tüm kaynaklara sahibiz"

McLaren takımı, gridin ön sıralarına dönmek için çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Zeynep Taş
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Brown: "Tekrar öne geçmek için tüm kaynaklara sahibiz"
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McLaren takımı, birkaç yıl önce mali baskılarla karşı karşıya olsa da, artık çok daha iyi bir durumda. Öyle ki, takım CEO'su Brown finansal açıdan oldukça sağlıklı olduklarını söylüyor. 

Brown, "Şu anda kârlı bir Formula 1 takımıyız."

"Yolculuğumuza başladığımızda 100 milyon sterlinden fazla zarar ediyorduk, ancak rüzgar tüneli ve simülatör gibi şeyleri yapmamızı sağlayan yeni hissedarlar getirdiğimiz için çok şanslıyız. Şu anda nakit akışımız pozitif."

"Bence tüm motor sporlarındaki en büyük kurumsal ortak grubuna sahibiz."

"Bu açıdan finansal olarak çok çok sağlıklıyız ve tekrar öne geçmek için ihtiyacımız olan tüm kaynaklara sahibiz." dedi.

Andreas Seidl'ın yerine gelen yeni takım patronu Andrea Stella da takımın oldukça iyi bir durumda olduğunun altını çizerek, Woking ekibinin uzun vadeli planlarından ve ön gruba yetişmek için başlattıkları rüzgar tüneli alt yapısı çalışmalarından bahsetti.

Stella, "Rüzgar tüneli alt yapısı projesini ne kadar hızlı hayata geçirebileceğimizi göreceğiz. Buna sahip olmanın en büyük faydası, uzun bir süre boyunca karşılığını verecek olması."

"Gerçekçi olmak gerekirse, bunun etkilerini 2024 arabasında görmeye başlayacağız. 2023'ü etkilemek çok zor olacak çünkü tamamen '24'e odaklanmış olacağız." dedi.

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