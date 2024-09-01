Brown: "Takım emirleri konusunu konuşacağız"
Zak Brown, Lando Norris ve Oscar Piastri'nin performansını överken, takımın stratejilerini ve aracın hızına da dikkat çekti.
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Lando Norris, McLaren F1 Team, on the grid
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
CEO'su Zak Brown, Lando Norris ve Oscar Piastri'nin son yarışlardaki performansından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Brown, takımın genel performansının yanı sıra, her iki sürücünün de aracı en iyi şekilde değerlendirdiğini söyledi.
McLaren, sezonun bu kritik döneminde yarış stratejilerini dikkatle planlarken, takım içi emirlerin nasıl uygulanacağı konusunda da titiz davranıyor.
Zak Brown, sıralama turları sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Lando ve Oscar, harika bir performans sergiledi."
"Tüm takım da onlara hızlı bir araç sunmak için büyük çaba sarf ediyor ve bu çabaların karşılığını pistte aldık."
"Temiz hava bizim için çok önemli ve bunu sağlamak için stratejilerimizi en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz."
"İkinci aşamada, yani çekiş gücünde Lando ve Oscar'ın yaptıkları şeyleri yapmaya devam etmeleri gerekiyor."
"Bundan sonra, olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz ve Lando ile Oscar arasındaki takım emirleri konusunda kapalı kapılar ardında gereken konuşmaları yapacağız. Bu takımın çıkarlarını korumak ve her iki pilotumuzun da en iyi performansı sergilemesini sağlamak için gerekli."
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