Brown: "Taban güncellemesine rağmen araçta hâlâ çok fazla sürüklenme var"
McLaren CEO'su Zak Brown, takımının 2023 Formula 1 aracının önemli ölçüde yenilenmiş bir tabana sahip olmasına rağmen "çok fazla sürüklenmeye sahip olduğunu" belirtti.
McLaren, 2023 aracını geliştirirken yanlış yöne gitmesi nedeniyle önemli bir süre kaybetmiş ve sezona başlaması gereken paketi ancak Bakü'ye getirebilmişti.
Takım, bu yeni paketle 2023 aracının verimliliğini artırmayı hedefliyordu.
Yeni paket Bakü'de takımın performansını artırmasına kısmen yardım etse de, Lando Norris düzlüklerde çok yavaştı ve Nico Hulkenberg'i bir türlü geçemedi. Bu da sürüklenmenin çok yüksek seviyede olduğunu gösteren bir durum.
Konu hakkında konuşan Zak Brown, "Hâlâ çok fazla sürüklenmemiz var."
"Bu oldukça açık. Dolayısıyla sürüklenmeyi artırmadan yere basma gücünü yükseltmemiz gerekiyor."
"Araca bazı yeni parçalar getirdik. Yılın başında da söylediğimiz gibi biraz yavaş başlayacağımızı biliyorduk, bu yüzden takımın yeni güncellemelerle mükemmel bir iş çıkardığını görmek güzeldi."
"Daha fazlasını hazırlıyoruz ama diğer dokuz takım da aynı şeyi yapıyor." dedi.
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images
Brown, sprint yarışı olduğu için Bakü'de yeni paketi tam olarak test edemediklerini, bu yüzden Miami'de daha fazla faydalanabileceklerini dile getirdi
"Bakü'nün bir sprint yarışı olması nedeniyle hâlâ aşina olmamız gereken şeyler var. Tam olarak neler olup bittiğini anlamak ve doğru ayarları bulmak için birkaç seans gerekiyor."
"Dolayısıyla, bu hafta sonu boyunca bir şeyler öğrenmeye devam edeceğimizi düşünüyorum."
Bakü güncellemesi McLaren'ın bu yıl için planladığı güncellemelerden sadece birisi. Takım yakında önemli güncellemeler getirecek.
Gelişim planı, McLaren'in takım patronu Andrea Stella tarafından uygulanan yeni teknik yapısı tarafından yönetiliyor.
Brown, "Yeni yapıda yaptığımız şey organizasyonu iyileştirmek ve rollere gerçek bir netlik kazandırmak oldu."
"[Andrea'nın] tespit ettiği şey yapısal olarak en iyi halde olmadığımızdı, bu yüzden en iyi yapının neye benzeyeceğini belirlemeye başladık ve sonra bu organizasyon şemasını doldurduk."
"Daha sonra yeni yapıyı en iyi hale getirmek için yapmak istediğimiz bazı değişiklikler vardı. Şimdi MTC içinde çok fazla enerji ve netlik var."
"Şimdi gelmeyecek başlayacak olan güncellemeler, sahip olduğumuz yeni yapının çalışmalarını göstermeye başlayacak. Umarım yıl boyunca gelişmeye devam ederiz." dedi.
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