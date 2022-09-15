Brown, Szafnauer'in Piastri sözleşmesi konusundaki yorumlarını aptalca buluyor

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F1'in Sözleşme Tanıma Kurulu'nun, Alpine'nin Avustralyalı pilot Piastri ile gelecek yıl için bir anlaşması olduğu iddiasının doğru olmadığına karar vermesinin ardından Piastri, gelecek yıl McLaren ile yarışacağını duyurdu.

Alpine takım patronu Szafnauer, Sözleşme Tanıma Kurulu duruşması öncesinde Spa'da yaptığı açıklamada, Alpine'nin davayı kazanacağından oldukça emin olduğunu, çünkü Alpine'nin bu zamana kadar Piastri'ye verdiği desteğin açıkça ortada olduğunu belirtti.

McLaren Racing CEO'su Brown ve F1 takım patronu Andreas Seidl, sonuç açıklanana kadar dava hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Geçen hafta IndyCar Laguna Seca finalinde Brown, "Alpine, Sözleşme Tanıma Kurulu kararından önce ne olup bittiğini bilmiyordu ve biz de bilerek ağzımızı kapalı tuttuk."

"Daha sonra karar açıklandı ve olaylar netleşmiş oldu. Bu konu hakkında çok fazla yorum yapıldı, ancak biz de gerçeğin eninde sonunda açığa çıkacağını biliyorduk."

"O süre zarfında F1 taraftarları tarafından aldığımız mesajları ve yorumları görüyorduk. Sözleşme Tanıma Kurulu'nun da kararı açıklamasından sonra çok daha rahat hissediyoruz çünkü artık her şey açık ve net." dedi.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, in the team principals Press Conference Photo by: FIA Pool

Brown, Piastri kararı hakkında sessiz kalma kararının, hem McLaren hem de Chip Ganassi Racing'in kendisiyle 2023 için bir anlaşma yaptığı iddia edilen IndyCar'daki Alex Palou ile ilgili kontrat çekişmesinden etkilenmediğini söyledi.

Palou, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2023 için Ganassi'de kalacağını, ancak McLaren ile F1 test anlaşması olduğunu açıkladı.

Brown, Piastri ve Palou davalarının 'aynı anda bir araya gelen tamamen ayrı iki konu' olduğunu ve doğal olarak bazı taraftarların tepkisine yol açtığını söyledi.

Brown, "Bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapıldı, fakat biz ne F1 ne de IndyCar hakkında konuşmamayı seçtik."

"Başlangıçta işleri akışına bırakmak en iyisi, böylece zaman geçtikçe nasıl şekillendiğine bakabiliriz. Otmar'a bakarsanız, kendilerinden çok emin görünüyorlardı ama şu an bence biraz aptal gibi görünüyorlar."

"Bu yüzden, söylenecek somut bir şey olduğunda ağzımızı kapatıp daha sonra yorum yapmak en iyisi." dedi.

Sözleşme Tanıma Kurulu, Piastri'nin McLaren ile 2023 için anlaşması olduğunu açıklayınca takım, Daniel Ricciardo'nun yerini alarak Piastri'yi gelecek yılki kadronun bir parçası olacağını duyurmak için zaman kaybetmedi.