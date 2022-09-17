Brown, süperlisans sisteminin gözden geçirilmesini istiyor
McLaren CEO'su Zak Brown, FIA'nın süperlisans sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor ve tecrübe konusunda Max Verstappen-Kimi Raikkonen gibi isimleri örnek gösteriyor.
Yaz arasında pilot pazarının bir anda karışması ve bir Alpine koltuğunun boşa çıkması, özellikle bir pilotun geleceğini yakından ilgilendirmeye başladı: AlphaTauri pilotu Pierre Gasly.
Gasly'nin takımla bir sezon daha kontratı var, ancak Red Bull kendisini bir şartla serbest bırakmaya razı: IndyCar sürücüsü Colton Herta ile anlaşmaları -fakat Herta'nın F1 için gereken 40 süperlisans puanını karşılayamaması nedeniyle bu ihtimal şu anlık suya düşmüş durumda.
Herta'ya istisna tanınıp tanınmaması konusunda farklı görüşler var, ancak olumlu düşünenlerin azınlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Bu azınlığın başını çeken isimlerden birisi ise Herta'ya eski araçları test programında yer veren Zak Brown.
IndyCar sürücülerinin aldığı puanların düşük olduğuna değinen Brown, "Bana kalırsa tüm lisans sisteminin gözden geçirilmesi lazım. Tamam, kural kuraldır ve çiğnenmemelidir, ancak bu kuralların doğru kurallar olup olmadığını da sorguluyorum."
"Colton veya Pato [O'Ward] kalibresindeki sürücüler, daha doğrusu IndyCar gridinin yarısı Formula 1'e girebilecek kapasitede."
"Eğer Colton gibi birçok yarış kazanmış bir isim süperlisans alamıyorsa o zaman sistemi gözden geçirmemiz şart." dedi.
Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda
Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images
Süperlisansın gerekliliğini de sorgulayan Brown, "Max Verstappen veya Kimi Raikkonen'in spora adım attıklarında süperlisans alabilecek durumda olduklarını düşünmüyorum."
"Geçmişe baktığımızda birçok başarılı pilotun, hatta dünya şampiyonlarının günümüzde süperlisans alamayacaklarını görüyoruz." dedi.
Önümüzdeki yarışlarda McLaren ile bir antrenman seansına katılması beklenen Herta'nın Alpine ile test yapacağı da kuvvetli bir söylenti.
Zorunlu seans kapsamında antrenmana çıkaracakları diğer çaylağı da henüz belirlemeyen Brown, "Colton'ı tamamen dışarıda bırakmak istemiyorum ancak atacağımız her adım AlphaTauri'ye yardım etmek yerine McLaren'in çıkarına olacak!"
"Kiminle antrenmana çıkacağımız biraz da pist durumuna bağlı. Açıkçası, Pato'yu Meksika'da piste çıkarmak iyi bir senaryo." dedi.
Verstappen, yarış öncesi De Vries'e stres yapmamasını söylemiş
Marko, de Vries ile Graz'da buluşup AlphaTauri koltuğu için görüşmüş
Son Haberler
Leclerc: "Karting yıllarında Max ile birbirimizden nefret ederdik"
Charles Leclerc, karting yıllarında Max Verstappen ile birbirlerinden nefret ettiklerini fakat şu anda o zamanlara gülümseyerek baktığını söyledi.
"Alonso, 2007'de McLaren'da kendi tarafında çalışanlara para verdi"
McLaren'ın eski mekanikerlerinden Marc Priestley, 2007'de McLaren'da tartışmalı bir sene geçiren Fernando Alonso ve menajerinin, o sene kendileri tarafında çalışan mekanikerlere zarf içerisinde para verdiğini açığa çıkardı.
Alpine, Macaristan'daki F1 testini ne zaman gerçekleştirecek?
Macaristan basınına göre, Alpine, 2023 yılı pilot değerlendirmesi kapsamında Hungaroring'de düzenleyeceği F1 testini 20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek.
Steiner: "FIA yetkilileri yarışımızı berbat etti"
Guenther Steiner, İtalya Grand Prix'sinde yarış komiserleri ve yarış direktörlerinin yarışı yeşil bayrak altında bitirmeyerek, Haas’ı kötü bir duruma düşürdüklerini öne sürdü.