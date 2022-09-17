Brown, süperlisans sisteminin gözden geçirilmesini istiyor

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Yaz arasında pilot pazarının bir anda karışması ve bir Alpine koltuğunun boşa çıkması, özellikle bir pilotun geleceğini yakından ilgilendirmeye başladı: AlphaTauri pilotu Pierre Gasly.

Gasly'nin takımla bir sezon daha kontratı var, ancak Red Bull kendisini bir şartla serbest bırakmaya razı: IndyCar sürücüsü Colton Herta ile anlaşmaları -fakat Herta'nın F1 için gereken 40 süperlisans puanını karşılayamaması nedeniyle bu ihtimal şu anlık suya düşmüş durumda.

Herta'ya istisna tanınıp tanınmaması konusunda farklı görüşler var, ancak olumlu düşünenlerin azınlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Bu azınlığın başını çeken isimlerden birisi ise Herta'ya eski araçları test programında yer veren Zak Brown.

IndyCar sürücülerinin aldığı puanların düşük olduğuna değinen Brown, "Bana kalırsa tüm lisans sisteminin gözden geçirilmesi lazım. Tamam, kural kuraldır ve çiğnenmemelidir, ancak bu kuralların doğru kurallar olup olmadığını da sorguluyorum."

"Colton veya Pato [O'Ward] kalibresindeki sürücüler, daha doğrusu IndyCar gridinin yarısı Formula 1'e girebilecek kapasitede."

"Eğer Colton gibi birçok yarış kazanmış bir isim süperlisans alamıyorsa o zaman sistemi gözden geçirmemiz şart." dedi.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Süperlisansın gerekliliğini de sorgulayan Brown, "Max Verstappen veya Kimi Raikkonen'in spora adım attıklarında süperlisans alabilecek durumda olduklarını düşünmüyorum."

"Geçmişe baktığımızda birçok başarılı pilotun, hatta dünya şampiyonlarının günümüzde süperlisans alamayacaklarını görüyoruz." dedi.

Önümüzdeki yarışlarda McLaren ile bir antrenman seansına katılması beklenen Herta'nın Alpine ile test yapacağı da kuvvetli bir söylenti.

Zorunlu seans kapsamında antrenmana çıkaracakları diğer çaylağı da henüz belirlemeyen Brown, "Colton'ı tamamen dışarıda bırakmak istemiyorum ancak atacağımız her adım AlphaTauri'ye yardım etmek yerine McLaren'in çıkarına olacak!"

"Kiminle antrenmana çıkacağımız biraz da pist durumuna bağlı. Açıkçası, Pato'yu Meksika'da piste çıkarmak iyi bir senaryo." dedi.