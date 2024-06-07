Brown: "Şu anda hangi takımın nerede olduğunu bilmek imkansız"
McLaren CEO'su Zak Brown'a göre cuma gününün ardından performans anlamında kimin hangi noktada olduğunu anlamak imkansız.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Kanada Grand Prix'si ikinci antrenman seansı hava koşulları sebebiyle oldukça dağınık geçti.
Pilotlar piste çıktıktan kısa bir süre sonra pistin bazı bölgelerinde yağış fazlayken, bazı bölgeler ise kuruydu. Bu durum kafa karışıklığına ve pilotların fazla tur atamamasına sebep oldu.
Seansın ardından konuşan McLaren CEO'su Brown, böyle bir günün ardından performans anlamında net bir şey söylemenin mümkün olmadığını dile getirdi.
Brown, "Bence bugün kimin nerede olduğunu söylemek imkansız."
"Belki yarın öğreniriz." dedi.
McLaren'in bu hafta sonu için rekabet şansı hakkında ise şunları söyledi: "Rekabetçi olmamamız için hiçbir neden yok."
"Son üç yarışta çok güçlüydük, dolayısıyla burada olmamamız için bir neden göremiyorum."
"Değişen hava koşullarıyla birlikte, eğer yarın ve pazar günü de böyle olacaksa, o zaman iş doğru zamanda doğru yerde olmaya kalacak."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Norris: "Üçüncü olduğum için mutluyum"
Verstappen: "Sıralamadan önce bana sorulsaydı ikinciliği kabul ederdim"
Russell: "Bu pole, Mercedes için bir başlangıç!"
Kanada GP: Russell ve Verstappen aynı dereceyi yaptı, Russell pole pozisyonunda!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar