Brown: "Şu anda hangi takımın nerede olduğunu bilmek imkansız"

Kanada Grand Prix'si ikinci antrenman seansı hava koşulları sebebiyle oldukça dağınık geçti.

Pilotlar piste çıktıktan kısa bir süre sonra pistin bazı bölgelerinde yağış fazlayken, bazı bölgeler ise kuruydu. Bu durum kafa karışıklığına ve pilotların fazla tur atamamasına sebep oldu.

Seansın ardından konuşan McLaren CEO'su Brown, böyle bir günün ardından performans anlamında net bir şey söylemenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Brown, "Bence bugün kimin nerede olduğunu söylemek imkansız."

"Belki yarın öğreniriz." dedi.

McLaren'in bu hafta sonu için rekabet şansı hakkında ise şunları söyledi: "Rekabetçi olmamamız için hiçbir neden yok."

"Son üç yarışta çok güçlüydük, dolayısıyla burada olmamamız için bir neden göremiyorum."

"Değişen hava koşullarıyla birlikte, eğer yarın ve pazar günü de böyle olacaksa, o zaman iş doğru zamanda doğru yerde olmaya kalacak."