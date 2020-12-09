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Formula 1 / Son dakika

Brown: "Şu anda gridde Ricciardo'dan iyi pilot yok"

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Brown: "Şu anda gridde Ricciardo'dan iyi pilot yok"
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, Editör

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, gelecek yılki pilotu Daniel Ricciardo'nun hem yarış hem de sıralama temposunun çok iyi olduğunu ve gridde ondan daha iyi bir pilot göremediğini söyledi.

Daniel Ricciardo, 2021 yılında Lando Norris'in takım arkadaşı olacak ve McLaren adına yarışmaya başlayacak. Ricciardo'dan boşalan Renault koltuğuna ise Fernando Alonso geçecek.

İspanyol pilot, 2005 ve 2006 yıllarında dünya şampiyonu olduğu Renault ile üçüncü dönemine girecek.

İlginç şekilde, Alonso'nun Formula 1'de yarıştığı son takım 2015-18 yılları arasında mücadele ettiği McLaren'di.

İngiliz ekibe Kasım 2016'da katılan McLaren CEO'su Brown, Alonso'yu "Formula 1'de birlikte çalıştığım muhtemelen en iyi sürücü" olarak yorumlamıştı.

Bununla birlikte PlanetF1'in haberine Brown, YouTube'da gazeteci Peter Windsor ile yaptığı röportajda, şu anda Daniel Ricciardo'dan daha iyi bir isim göremediğini söyledi.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fotoğraf: Renault

Brown, şöyle dedi: "Sanırım Fernando her alanda 10 üzerinden 9 alır."

“Daniel hem tek turda hem de yarış temposunda harika bir sürücü. Daniel'de çok fazla agresiflik gördüğümü söylemem gerekiyor."

"İkisini de aynı anda aynı araca koyana kadar hiç bir zaman öğrenebileceğimizi sanmıyorum. Ama şu anda Daniel'den daha hızlı biri olduğunu sanmıyorum, belki berabere diyebiliriz."

"Ama şimdilik kendi adamımı tutuyorum” dedi.

McLaren’ın mevcut pilotları hakkında da konuşan Brown, Carlos Sainz'in griddeki en iyi start alan pilot olduğunu düşünüyor.

Brown, "Carlos çok agresif bir pilot."

"Carlos'a bir pilot olarak bakarsam; hem o hem de Lando'nun harika başlangıçlar yaptığını söylemem gerekiyor. Ama Carlos bu alanda gridin en iyisi." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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