Brown: "Stella çalışanlara güç katan harika br lider"
McLaren Racing CEO'su Zak Brown, takım patronu olarak geçirdiği ilk Formula 1 sezonunda takım çalışanlarına güç kattığı ve örnek teşkil ettiği için Andrea Stella'yı övdü.
Stella, Andres Seidl'in geçen yılın sonlarında Sauber'e katılmak ve 2026'da Audi takımına dönüşümü yönetmek üzere ayrılmasının ardından McLaren'in F1 takım patronu olarak göreve başladı.
Stella, 2023'te McLaren'in gelişimini denetlerken, aynı zamanda araç tasarımı teknik departmanının yapısını da önemli ölçüde değiştirdi.
Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Brown, Stella'nın takım patronluğuna getirilmesinden bu yana olağanüstü bir iş çıkardığını söyledi.
Brown, "Müthişti. Bu tabii ki pistte olanlarla ilgili ama yarattığı kültür, insanları yetkilendirme şekli, insanlardan en iyi şekilde yararlanma şekli, sağladığı liderlik. O harika bir lider." dedi.
Stella'nın liderliğinin McLaren'a sağladığı faydalara ilişkin örnekler vermesi istendiğinde Brown, "Evet, çok fazla, en güçlü yönlerinden biri harika bir iletişimci olması."
"Çok iyi bir dinleyicidir ve aynı zamanda pek çok görüşe sahiptir. Olaylara bu insanların gözünden bakma konusunda büyük bir yeteneğe sahiptir."
"Bu oldukça büyük bir yetenek. Eğer ben bir aerodinami departmanı çalışanıysam, onların ne söylediğini dinliyor ve kendi bakış açısıyla sindiriyor. Dinler, tartışır, güç verir."
"Onu şimdi pit duvarında da göreceğim. Çünkü biraz farklı bir rolde ama [takım stratejisi çağrılarına] meydan okuyacak ve karar vermelerine izin verecek."
"Sadece gerçekten yanlış bir karar olduğunda devreye girecektir. Ama bir lider olarak yapmak istediğiniz de budur."
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Andrea Stella, Team Principal, McLaren
"[Onun yöntemi] 'Ben olsam böyle yapmazdım ama bu senin işin' demeyi içeriyor, yani insanların işleri kendi yöntemleriyle yapmalarına izin verme konusunda bir yetenek var."
"Harika bir iletişimci, örnek bir lider." dedi.
Stella ayrıca 2023'te medyaya verdiği ayrıntılı ve sabırlı brifinglerle de ün kazanmış olup, Brown bunun kendisinin bir insan insanı"olarak konumunu yansıttığını ifade etti.
Brown, "Ancak yumuşak tavırları sizi yanıltmasın, o sert birisi. Sert, talepkar, adil, örnek teşkil ediyor."
"Büyük bir liderde aradığınız tüm klasik özellikler Andrea'da var."
"Çok açık sözlü ve bu onu harika bir iletişimci yapıyor, bu yüzden anlamsız konuşmuyor."
"İster medyaya ister herhangi birine olsun, verdiği mesajlar açık ve net." dedi.
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