Brown sprint yarış fikrini "cesaret verici" bulurken, Norris temkinli yaklaşıyor

McLaren CEO’su Zak Brown, F1’in 2021’de sprint yarış denemelerine başlamasını “cesaret verici” bulduğunu ve bunun spor adına olumlu bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni sezonda, 3 yarış hafta sonunda, Cumartesi günü ‘sprint’ yarış düzenlenmesine dair görüşmeler henüz sürüyor. Geçtiğimiz hafta bu fikir, F1 Komisyonu tarafından “geniş destek gördü”, son karar ise önümüzdeki ay yeni sezon başlamadan önce verilecek.

Sky Sports’a konuşan Brown, “Herkes yeni bir şeyler denenmesi fikrini destekliyor.”

“Bu sene 2 ya da 3 yarışta bunu yapabiliriz gibi görünüyor.”

“Önemli olan ters grid ya da diğer yapay müdahalelere gerek kalmadan, herkesin eşit şekilde yarışması ve farklı şeyler yapılarak bunun, Pazar günkü yarıştan ayrıştırılmasının sağlanması.”

“Bu konuda cesaretliyim. Her yeni bir şey olduğunda, bunu denersiniz. Eğer işe yararsa da, bunu yapmaya devam edersiniz. İşe yaramadığı takdirde ise ya değiştirir, ya da yapmayı bırakırsınız. Bunun sadece sporun yararına olacağını düşünüyorum.” dedi.

FIA, Formula 1 ve takımlar arasında yapılan son görüşmelere göre, sprint yarış fikri benimsenmiş gibi görünüyor.

Henüz durum kesinleşmedi fakat planları ilerletmesi adına bir çalışma grubu kuruluyor. Bu sırada sürücülere de teklif hakkındaki fikirleri soruldu ve McLaren pilotu Lando Norris, sprint yarış fikrini sevdiğini söyledi.

Radio BBC 5’e konuşan İngiliz pilot, “Formula 1’in gerçek, doğal yarış yapısını bozmadığı ve kimseye gereksiz avantajlar sağlamadığı sürece, biraz daha farklı bir şeyler yapmak ilginç olacak. Yani hak etmediği pozisyonlardaki kişiler, bir anda puan kazanma şansına erişirse ya da bazıları bundan fayda sağlayıp, diğerleri de dezavantajlı konuma düşerse olmaz.” dedi.

Norris özellikle bazı kişilerin aniden puan kazanacak konuma gelmesi fikrine sıcak bakmadığını belirtti. Fakat bu risk, sprint yarışlardansa, ters grid fikrinde daha çok artıyor. Ters grid fikri Formula 1 için olası bir seçenek değil, fakat şu anda sorulması gereken soru, sprint yarışların ne kadar adil olabileceği.

Bunu çözüme kavuşturacak olanlar çalışma grubu olacak, dolayısıyla bu sorunun cevabını alabilmemiz için biraz daha zaman gerekli. Norris ise -sprint yarışlardan önce de- Formula 1’in şimdiki halinden memnun olduğunu söyledi.

Norris, “Bunu denemek ve iyi bir şey olup olmadığını anlayabilmek adına bir deneme sürecine tabi tutmak her zaman hoş karşılanacak bir şey, fakat Formula 1’in şu anki durumunu seviyorum.”

“Hafta sonu düzenini beğeniyorum, Pazar gününe kadar artan heyecanı seviyorum. Sıralamalar tarihimizde bir yere sahip, Formula 1’in doğası bu ve bu şekilde büyük bir tarihe sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Umarım bu teklif çok şey değiştirmez, fakat arada bir yeni bir şeyler denemeleri de beni rahatsız etmez.” diyerek sözlerini tamamladı.