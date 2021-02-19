Brown sprint yarış fikrini "cesaret verici" bulurken, Norris temkinli yaklaşıyor

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
256 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
270 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
284 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
291 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Pirelli, 2021 takvimindeki 23 yarışın tamamının lastik seçimini açıkladı! Sonraki / Gasly: "Başarının anahtarı tutarlılık ve hata yapmamak olacak"
Formula 1 / Son dakika

Brown sprint yarış fikrini "cesaret verici" bulurken, Norris temkinli yaklaşıyor

Ekleyen:
, Editör

Mart sonunda Bahreyn’deki ilk yarış düzenlenmeden önce, sprint yarışların 2021 sezonunda bir deneme sürecine tabi tutulup tutulmayacağı oylanacak. McLaren’dan Zak Brown ve Lando Norris de bu konudaki fikirlerini belirttiler.

paylaşım
yorumlar
Brown sprint yarış fikrini "cesaret verici" bulurken, Norris temkinli yaklaşıyor

McLaren CEO’su Zak Brown, F1’in 2021’de sprint yarış denemelerine başlamasını “cesaret verici” bulduğunu ve bunun spor adına olumlu bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni sezonda, 3 yarış hafta sonunda, Cumartesi günü ‘sprint’ yarış düzenlenmesine dair görüşmeler henüz sürüyor. Geçtiğimiz hafta bu fikir, F1 Komisyonu tarafından “geniş destek gördü”, son karar ise önümüzdeki ay yeni sezon başlamadan önce verilecek.

Sky Sports’a konuşan Brown, “Herkes yeni bir şeyler denenmesi fikrini destekliyor.”

“Bu sene 2 ya da 3 yarışta bunu yapabiliriz gibi görünüyor.”

“Önemli olan ters grid ya da diğer yapay müdahalelere gerek kalmadan, herkesin eşit şekilde yarışması ve farklı şeyler yapılarak bunun, Pazar günkü yarıştan ayrıştırılmasının sağlanması.”

“Bu konuda cesaretliyim. Her yeni bir şey olduğunda, bunu denersiniz. Eğer işe yararsa da, bunu yapmaya devam edersiniz. İşe yaramadığı takdirde ise ya değiştirir, ya da yapmayı bırakırsınız. Bunun sadece sporun yararına olacağını düşünüyorum.” dedi.

FIA, Formula 1 ve takımlar arasında yapılan son görüşmelere göre, sprint yarış fikri benimsenmiş gibi görünüyor.

Henüz durum kesinleşmedi fakat planları ilerletmesi adına bir çalışma grubu kuruluyor. Bu sırada sürücülere de teklif hakkındaki fikirleri soruldu ve McLaren pilotu Lando Norris, sprint yarış fikrini sevdiğini söyledi.

Radio BBC 5’e konuşan İngiliz pilot, “Formula 1’in gerçek, doğal yarış yapısını bozmadığı ve kimseye gereksiz avantajlar sağlamadığı sürece, biraz daha farklı bir şeyler yapmak ilginç olacak. Yani hak etmediği pozisyonlardaki kişiler, bir anda puan kazanma şansına erişirse ya da bazıları bundan fayda sağlayıp, diğerleri de dezavantajlı konuma düşerse olmaz.” dedi.

Norris özellikle bazı kişilerin aniden puan kazanacak konuma gelmesi fikrine sıcak bakmadığını belirtti. Fakat bu risk, sprint yarışlardansa, ters grid fikrinde daha çok artıyor. Ters grid fikri Formula 1 için olası bir seçenek değil, fakat şu anda sorulması gereken soru, sprint yarışların ne kadar adil olabileceği.

Bunu çözüme kavuşturacak olanlar çalışma grubu olacak, dolayısıyla bu sorunun cevabını alabilmemiz için biraz daha zaman gerekli. Norris ise -sprint yarışlardan önce de- Formula 1’in şimdiki halinden memnun olduğunu söyledi.

Norris, “Bunu denemek ve iyi bir şey olup olmadığını anlayabilmek adına bir deneme sürecine tabi tutmak her zaman hoş karşılanacak bir şey, fakat Formula 1’in şu anki durumunu seviyorum.”

“Hafta sonu düzenini beğeniyorum, Pazar gününe kadar artan heyecanı seviyorum. Sıralamalar tarihimizde bir yere sahip, Formula 1’in doğası bu ve bu şekilde büyük bir tarihe sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Umarım bu teklif çok şey değiştirmez, fakat arada bir yeni bir şeyler denemeleri de beni rahatsız etmez.” diyerek sözlerini tamamladı.

Pirelli, 2021 takvimindeki 23 yarışın tamamının lastik seçimini açıkladı!

Önceki haber

Pirelli, 2021 takvimindeki 23 yarışın tamamının lastik seçimini açıkladı!

Sonraki haber

Gasly: "Başarının anahtarı tutarlılık ve hata yapmamak olacak"

Gasly: "Başarının anahtarı tutarlılık ve hata yapmamak olacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris , Zak Brown
Takımlar McLaren
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

2s
2
Formula 1

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

7s
3
Formula 1

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

39 dk
4
Formula 1

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

8s
5
Formula 1

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

1s
Son Haberler
Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı
F1

Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı

4dk
Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
F1

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

39dk
Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
F1

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

1s
Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
F1

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

1s
Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
F1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

2s
Son Videolar
Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı 03:30
Formula 1
19 Şub 2021

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo 03:04
Formula 1
18 Şub 2021

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü 03:07
Formula 1
17 Şub 2021

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü

More from
Memet Kağan Bilgili
Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
Formula 1 / Son dakika

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

Alfa Romeo, 2020'den daha iyi olmayı hedefliyor
Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, 2020'den daha iyi olmayı hedefliyor

Canal Plus, Grosjean'ın kazasına açıklık getiren yeni bir belgesel yayınladı
Formula 1 / Son dakika

Canal Plus, Grosjean'ın kazasına açıklık getiren yeni bir belgesel yayınladı

More from
Lando Norris
Norris şimdiden simülatörde Ricciardo'dan bir şeyler öğrenmeye başlamış
Formula 1 / Son dakika

Norris şimdiden simülatörde Ricciardo'dan bir şeyler öğrenmeye başlamış

Norris: "Albon'un ayrılığı, F1'in ne kadar acımasız olabileceğini gösteriyor"
Formula 1 / Son dakika

Norris: "Albon'un ayrılığı, F1'in ne kadar acımasız olabileceğini gösteriyor"

Norris, Ricciardo'nun seviyesini görmek için ilk testi bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Norris, Ricciardo'nun seviyesini görmek için ilk testi bekliyor

More from
McLaren
McLaren'ın 2021'deki belirsiz hedefi ne olacak?
Formula 1 / Analiz

McLaren'ın 2021'deki belirsiz hedefi ne olacak?

Key, MCL35M'deki ana değişiklikleri açıkladı McLaren MCL35M lansmanı
Formula 1 / Analiz

Key, MCL35M'deki ana değişiklikleri açıkladı

MCL35M ile ilk testini tamamlayan Ricciardo: "Her şey yolunda gidiyor"
Formula 1 / Son dakika

MCL35M ile ilk testini tamamlayan Ricciardo: "Her şey yolunda gidiyor"

Çok Okunanlar Bugün

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B

Michael Schumacher'in sponsoru, Mick'i de destekleyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Michael Schumacher'in sponsoru, Mick'i de destekleyecek

Mercedes, 2021 aracına dair ilk detayı paylaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021 aracına dair ilk detayı paylaştı

Son Haberler

Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.