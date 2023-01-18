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Formula 1 Haberler

Brown, Singapur'da düzenlenecek olası bir Supercars mücadelesine sıcak bakıyor

McLaren CEO'su Zak Brown, Singapur GP'si öncesi destek yarışı düzenlemek isteyen Supercars'a tam destek veriyor ve bu yarışın iki seriyi de olumlu etkileyeceğini söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Brown, Singapur'da düzenlenecek olası bir Supercars mücadelesine sıcak bakıyor
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Avustralya'nın önde gelen serisi, her Avustralya GP'si hafta sonu boyunca bir destek serisi olarak yarışlar düzenlemekte. Eskiden bu yarışlar yalnızca gösteri amaçlıydı, ancak 2018'den bu yana takvimin de bir parçası konumuna gelmiş vaziyette.  

Son birkaç yıldır ülke dışına çıkmayı planlayan serinin ilk hedefi Asya pazarına açılmak ve Singapur GP'si öncesi bir destek yarışı düzenlemek.

Konu hakkındaki görüşleri sorulan Zak Brown, Marina Bay pistinin touring serileri için ideal olduğunu ve bu ihtimalin gerçekleştiğini görmek istediğini söyledi.

Speedcafe.com'a konuşan Brown, "Evet, bu fikrin tamamen arkasındayım. Böyle bir yarış Supercars için büyük bir fırsat olur. Singapur harika bir pazar ve seri için uygun bir bölge.

"Şimdiden birtakım görüşmeler yapıldığını duydum, olumlu sonuçlanmasını umuyorum. Böyle bir yarış hem F1 için, hem de Supercars için de harika olur.

"Dolayısıyla serinin Singapur'a gelmesinin büyük bir destekçisiyim, umarım gerçekleşir." dedi.

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