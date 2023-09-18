Brown: "Singapur GP, tüm F1 için harika bir yarıştı"

Lando Norris bu sezonki üçüncü podyumunu Singapur'da almayı başardı ve son bölümde yerini korumak için iki Mercedes pilotunu da ardında tutmak durumundaydı.

Carlos Sainz'ın uyguladığı savunma taktiğinden de faydalanan Norris, aldığı ikincilikle McLaren'a değerli puanlar getirmiş oldu.

Norris bu hafta sonu McLaren'ın güncellenmiş MCL60'ıyla yarışıyordu ve gösterilen performans, getirilen güncellemelerin çalıştığının da bir başka işaretiydi.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, yarışın ardından şöyle dedi: "Lando'nun sürüşünden çok etkilendim!"

"Takım Singapur'a güncelleme paketi getirme konusunda harika bir iş çıkardı, Lando yarışı mükemmel şekilde tamamladı, Oscar da iyi bir performans sergiledi."

"Dolayısıyla McLaren için harika bir gündü."

Carlos Sainz, Ferrari, Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Ferrari

"Gelecek hafta yeni güncellemeler Oscar'ın aracında da olacak, umarım iyi bir Japonya Grand Prix'si geçiririz. Şimdiden orası için sabırsızlanıyorum."

Sonrasında tekrar yarışa döndü ve şöyle dedi: "Lando gerçekten inatçıydı! Aracı tam anlamıyla limitte sürüyordu."

"Bence bugün harika bir iş çıkaran Carlos'u geçme şansı yoktu."

"Mercedes pilotları sanal güvenlik aracı ardında pite girip yeni hamuru taktığında takım patronumuz Andrea Stella'ya baktım ve ona bu konuda ne düşündüğünü sordum."

"Başını salladı ve bunun bizim için iyi olmadığını açıkça belirtti. Fakat durum belirsizdi, hangi taktiğin daha iyi olduğunu söylemek çok zordu. Onlar son bölümde ardımıza geldiğinde Lando mükemmel bir savunma yaptı."

"Oscar'ın performansından da da bahsetmeliyiz: 17. sıradan başladı ve 7. sıraya kadar yükseldi ki bu çok zor bir şey."

Brown, hafta sonunun F1 için iyi olduğunu da savunuyor.

"Bugün gerçekten heyecan verici bir yarış vardı, iki takımın birlikte nasıl çalıştığını gördük! Carlos için çok mutluyum, o harika bir adam! Genel olarak Formula 1 için çok güzel bir gündü."

"Red Bull'un ne tür sorunlar yaşadığını tam olarak bilmiyorum ama Singapur Grand Prix'sinin anormal bir hafta sonu olduğunu kabul etmeliyiz."

"Durumun artık böyle olacağını söyleyemem ama öyle olursa da bundan memnuniyet duyarız!Aynı zamanda sonuna doğru mücadelenin daha da sıkılaştığı ve Red Bull'un kazanmak için daha çok çalışması gerektiği açık."

"Önümüzde çok ilginç olacağa benzeyen yedi Grands Prix daha var."