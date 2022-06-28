Brown: "Silverstone için hedefimiz iki araçla birden puan almak"

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Sezonun bir sonraki yarışı Silverstone'da yapılacak ve McLaren son yarışlarda yaşadığı problemlerin ardından kendi ülkesinde yeni güncellemelere sahip olacak.

Bu güncellemelerin nasıl performans getireceği bilinmiyor ancak Zak Brown, hedeflerinin iki araçla birden puan almak olduğunu söyledi.

Brown, şöyle dedi: "Silverstone'un araçlarımız için daha iyi bir pist olacağını düşünüyorum fakat bunu piste çıktığımız zaman anlayacağız."

"Önceki yarışlarda tutarsızdık. Bir tarafta bir pilotumuz podyuma çıktı, diğer tarafta unutmak istediğimiz yarışlar vardı."

"Fakat kendi ülkenizdeki yarış için hazırlanırken, daha iyi sonuçlar için hazırlık yapıyorsunuz ve eğer araçlarımız gerçekten iyi çalışırsa, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Hedefimiz her iki pilotun da ilk ona içerisinde yer alması ve puan kazanması."

"Hafta sonunu ben de sabırsızlıkla bekliyorum çünkü geçen yılki yarışı COVID-19 nedeniyle kaçırmıştım. Bu yüzden Silverstone'a uzun zaman sonra ilk kez dönüyorum."

"Burası harika bir pist ve İngiltere yarışı her zaman harikadır. Bu yüzden yarış hafta sonunu başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum."