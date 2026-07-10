Brown: "Sezon boyunca Ferrari kadar geliştirme getireceğiz"

Woking merkezli ekip, Mercedes, Ferrari ve Red Bull ile kıyaslandığında 2026 sezonunda MCL40'a en az sayıda yeni parça getiren takım konumunda bulunuyor. Hatta bazı güncellemeler ise üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiği için kısa süre içinde araçtan çıkarıldı.

McLaren, Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda Ferrari ve Red Bull'un izinden giderek kendi 'Macarena' arka kanadını kullanacağını açıklamıştı. Ancak ilk antrenman seansı öncesinde parçanın henüz istenilen seviyede olmadığına karar verilerek bu plan iptal edildi.

Söz konusu arka kanat Britanya Grand Prix'sinde de kullanılmadı. Bu nedenle gözler şimdi, parçanın ilk kez piste çıkıp çıkmayacağını görmek için gelecek hafta düzenlenecek Belçika Grand Prix'sine çevrilmiş durumda.

Özellikle Ferrari, 2026 sezonunda şimdiye kadar araca getirdiği çok sayıdaki geliştirme paketiyle ön plana çıktı.

Ferrari, sezonun ilk dokuz yarışında SF-26'ya birçok kapsamlı geliştirme paketi ekleyerek Mercedes'e karşı yarış galibiyeti mücadelesi verebilecek seviyeye ulaştı.

Brown ise Ferrari ve Red Bull'un geliştirme çalışmalarında çok başarılı işler çıkardığını kabul ederken, McLaren'ın da sezon sonuna kadar benzer sayıda güncellemeyi araca getireceğini söyledi.

Zak Brown, McLaren Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

"Ferrari ve Red Bull birbirlerine gerçekten çok yakın."

"Getirilen güncellemelerin listesine baktığınızda, Fred'in de söylediği gibi bu her zaman net bir tablo ortaya koymuyor. Ancak bence Ferrari ve Red Bull geliştirme konusunda harika bir iş çıkardı."

"Mercedes de geliştirmeleriyle çok iyi bir iş yaptı. Biz ise biraz gerideyiz."

"Ama sezonun henüz çok başındayız ve bu konuda kesin sonuçlara varmak için erken. Çünkü kimsenin güncellemelerini ne zaman piste getireceğini bilmiyorsunuz."

Brown, McLaren'ın geliştirme programının rakiplerinden geri kalmadığını, sadece yeni parçaları kullanıma sunmadan önce tamamen hazır olduklarından emin olmak istediklerini belirtti.

"Sezon sonunda bizim de Ferrari kadar güncellememizin olacağını düşünüyoruz."

"Onların bir sonraki paketi ne zaman getireceğini bilmiyoruz, dolayısıyla şu anda bu konuda kesin yorum yapmak için erken. Fred'in de dediği gibi, herkes güncellemeleri hazır olduğunda piste getiriyor. Onlar parçalarını bizden daha erken hazır hâle getirdi."

"Bizim de aynı sayıda geliştirmemiz geliyor. Sadece henüz yarış aracına takmadık çünkü üretime geçmeden önce istediğimiz performans seviyesine ulaştıklarından emin olmak istiyoruz."

"Ferrari ve Red Bull bu konuda gerçekten harika bir iş çıkardı."