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Formula 1 Haberler

Brown: "Senna ve Prost'tan bu yana böyle bir savaş görmemiştik"

Ekleyen:
, Şef Editör

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki savaşı, Ayrton Senna ve Alain Prost dönemine benzetiyor.

Brown: "Senna ve Prost'tan bu yana böyle bir savaş görmemiştik"

Şampiyonluk için çekişen Hamilton ve Verstappen, yıl boyunca pek çok kez tekerlek tekerleğe mücadele ettiler.

Gerilim arttıkça ve sezon ilerledikçe, ikili arasında temaslar yaşanmaya başladı. Silverstone, Monza ve Suudi Arabistan bunun en uç örnekleriydi.

Ayrıca ikili zaman zaman birbirlerini pist dışına ittiler ya da birbirlerine karşı sert hamleler yaptılar.

Sonunda gülen taraf Verstappen olurken, Brown, uzun yıllardır böyle bir mücadele seviyesi görmediklerini söylüyor.

Brown, Motorsport-Total'e şöyle dedi: "Gridin ön tarafından en gerisine harika bir yıl oldu."

"Başta Lewis ve Max arasındaki şampiyonluk mücadelesi olmak üzere, yıl boyunca pek çok harika hikaye vardı. Bence taraftarlar için harika bir yıldı."

"Senna ve Prost'tan bu yana, iki sürücü ve takım arasında bu kadar zehirli ve yoğun bir savaş olduğunu hiç hatırlamıyorum."

"Birbirlerinden kesinlikle hoşlanmıyorlar."

"İlk önce Mercedes'in kazanacağı varsayılmıştı, sonra Max bir süre baskın gitti. Gerçekten keyifliydi."

Brown, ilk iki takım dışında da güzel sürprizler olduğunu söyledi ve ekledi: "McLaren'ın birinci ve ikinci bitirdiği Monza harikaydı! (gülüyor)"

"Aynı zamanda Alpine'in Budapeşte'deki zafer ide beklenmedik ve spor için pozitifti. Aston Martin tamamen geri düştü, Williams ön tarafa döndü."

"Açıkçası Formula 1'in hiç bu kadar heyecan verici olduğunu hatırlamıyorum. Bence giderek daha da iyi olacak."

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