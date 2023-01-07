Brown: "Seidl'ın gitmesi takım için bir fırsat haline geldi"

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Brown, Seidl'in McLaren Formula 1 takımından ayrılmasının takımı için 'fırsatların' önünü açtığına inanıyor.

Seidl, aralık ayında takım patronluğu görevinden istifa ederek Sauber grubunun CEO'luğunu üstlendi. Seidl'in daha önce çalıştığı Volkswagen grubunun bir üyesi olan Audi, 2026'da yarışa katılacak.

Seidl'in ilk görevlerinden biri, Frederic Vasseur'ün Mattia Binotto'nun yerine Ferrari'ye gitmesiyle birlikte Alfa Romeo (Sauber) takımı için yeni bir takım patronu aramak olacak.

Brown ise, Seidl yerine Stella'yı 2019'dan bu yana sürdürdüğü yarış direktörlüğü görevinden F1'deki ilk takım müdürlüğü görevine terfi ettirmeyi tercih etti.

Brown da bu kararın McLaren için güçlü bir karar olduğuna ve takım içindeki 'derinliği' vurguladığına inanıyor.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Medyaya konuşan Brown, "McLaren, muazzam miktarda yeteneğe sahip büyük bir ekip."

"Herhangi bir ekip veya işletme, bireylerin bir araya gelmesi ve çalışma yöntemleriyle ilgilidir, bu nedenle Andreas harika bir iş çıkardı."

"Ama Andrea'nın da bizi ileriye taşıyacağından hiç şüphem yok."

"Yarış ekibindeki belirli alanlara bazı kaynaklar eklememiz gerekiyor, ancak güçlü bir yarış ekibimiz olduğunu düşünüyorum."

"Ekipte çok sayıda terfi gerçekleştirdik ve Andrea'nın işe alınmasıyla ilgili olarak aldığım tepkiler, tahmin edilebileceği gibi olumlu oldu."

"Bu, dışarıdan birini tanıtmakla vakit kaybetmektense; herhangi bir ritmi kaçırmayacağımızı hissettiriyor çünkü hızlanmak oldukça zaman alırdı."

"Andrea olmasaydı o zaman belki alternatiflere bakabilirdik, ancak hepimiz için; Andrea'nın takımı yönetmesini istediğimiz kişi olduğu çok açıktı." dedi.