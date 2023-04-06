Brown: "Seidl'ın ayrılığı, McLaren'ın agresif teknik yapılanmasına yardım etti"

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McLaren, Suudi Arabistan GP sonrası teknik direktör James Key ile yollarını ayırdığını ve artık üçlü teknik yapıya geçeceğini duyurdu. Buna göre Peter Prodromou (aerodinamik), Davide Sanchez (araç konsepti ve performans) ve Neil Houldey (mühendislik ve tasarım) artık takımın teknik departmanına liderlik edecekler.

Brown, değişikliklerin 2022 aracının istedikleri gelişimi kaydetmemesinden kaynaklandığını ve eski takım patronu Andreas Seidl'in geçen yılın sonunda ayrılması ve yerine Andrea Stella'nın gelmesiyle, kapsamlı bir analiz yapma fırsatı bulduklarını söyledi.

Brown, McLaren'ın 2022 sezonuyla ilgili olarak "Açıkçası testlerde yaşadığımız fren kanalı problemiyle sezona istediğimiz gibi başlayamadık."

"Araç iyiydi. Tabii ki sürücülerle ilgili sorunlarımız vardı, bu da dikkatleri üzerimize çekti ve manşetlerde yer almasına neden oldu."

"Bir yandan de ben, arka planda aracın gelişim hızından memnun değildim."

"Bu geçen yılın ikinci yarısıyla ilgiliydi. Diğer takımların gelişim hızına bakın, nerede başlayıp nerede bitirdiklerini ve bizim nerede başlayıp nerede bitirdiğimizi inceleyin."

"Sonrasında bunun hakkında konuşmaya başlıyorsunuz... Ayrıca yılın sonuna doğru bir takım patronu değişikliği vardı, bu da bana Andrea ile çalışma konusunda daha agresif olma ve ona takıma bir göz atma yetkisi verme fırsatı verdi. Onun yaptığı şey de tam olarak bu oldu." dedi.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images



Brown, Stella'nın 2015'ten beri McLaren'da çalıştığını ve bundan ötürü böyle bir görev için ideal olduğunu öne sürdü.

Brown, "Zaten orada yer almış olması, en baştan başlamasına gerek olmadığı anlamına geliyordu."

"Böylelikle bizim için tamamen mantıklı olan bir model bulduk. Sonrasında bunu uygulamaya koymaya başladık."

"Duyuruyu yaptığımızda, bu bir süredir üzerinde çalıştığımız bir şeydi ve sezona kötü başlamamızla aynı döneme denk gelmesi bir tesadüftü." dedi.

Key'le yollarını ayıran ve Daniel Ricciardo ile de ayrılık kararını veren Brown, gelişim için büyük değişiklikler yapmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

Brown, "Nihayetinde benim işim CEO'luk, sorumluluk bende bitiyor."

"Bu tür büyük kararları asla tek başınıza almazsınız, her zaman yönetim ekibine danışırsınız. Dolayısıyla teknik tarafta ya da yarış ekibinde Andrea ile tartışmadığımız ve aynı fikirde olmadığımız hiçbir şey yok."

"Fakat bu rekabetçi bir spor. Olması gereken performansı gösteremediğinizde, rotayı değiştirmek ve farklı kararlar almak gerekir."

"Biz de bunu yaptık. Şu anda gittiğimiz yön konusunda kendime güveniyorum." dedi.