Brown: "Seidl'ın ayrılığı, McLaren'ın agresif teknik yapılanmasına yardım etti"
McLaren CEO'su Zak Brown, kış aylarında yaşanan takım patronluğu değişikliğinin, teknik departmanı agresif şekilde yapılandırmalarına yardım ettiğini belirtti.
McLaren, Suudi Arabistan GP sonrası teknik direktör James Key ile yollarını ayırdığını ve artık üçlü teknik yapıya geçeceğini duyurdu. Buna göre Peter Prodromou (aerodinamik), Davide Sanchez (araç konsepti ve performans) ve Neil Houldey (mühendislik ve tasarım) artık takımın teknik departmanına liderlik edecekler.
Brown, değişikliklerin 2022 aracının istedikleri gelişimi kaydetmemesinden kaynaklandığını ve eski takım patronu Andreas Seidl'in geçen yılın sonunda ayrılması ve yerine Andrea Stella'nın gelmesiyle, kapsamlı bir analiz yapma fırsatı bulduklarını söyledi.
Brown, McLaren'ın 2022 sezonuyla ilgili olarak "Açıkçası testlerde yaşadığımız fren kanalı problemiyle sezona istediğimiz gibi başlayamadık."
"Araç iyiydi. Tabii ki sürücülerle ilgili sorunlarımız vardı, bu da dikkatleri üzerimize çekti ve manşetlerde yer almasına neden oldu."
"Bir yandan de ben, arka planda aracın gelişim hızından memnun değildim."
"Bu geçen yılın ikinci yarısıyla ilgiliydi. Diğer takımların gelişim hızına bakın, nerede başlayıp nerede bitirdiklerini ve bizim nerede başlayıp nerede bitirdiğimizi inceleyin."
"Sonrasında bunun hakkında konuşmaya başlıyorsunuz... Ayrıca yılın sonuna doğru bir takım patronu değişikliği vardı, bu da bana Andrea ile çalışma konusunda daha agresif olma ve ona takıma bir göz atma yetkisi verme fırsatı verdi. Onun yaptığı şey de tam olarak bu oldu." dedi.
Andrea Stella, Team Principal, McLaren
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Brown, Stella'nın 2015'ten beri McLaren'da çalıştığını ve bundan ötürü böyle bir görev için ideal olduğunu öne sürdü.
Brown, "Zaten orada yer almış olması, en baştan başlamasına gerek olmadığı anlamına geliyordu."
"Böylelikle bizim için tamamen mantıklı olan bir model bulduk. Sonrasında bunu uygulamaya koymaya başladık."
"Duyuruyu yaptığımızda, bu bir süredir üzerinde çalıştığımız bir şeydi ve sezona kötü başlamamızla aynı döneme denk gelmesi bir tesadüftü." dedi.
Key'le yollarını ayıran ve Daniel Ricciardo ile de ayrılık kararını veren Brown, gelişim için büyük değişiklikler yapmaktan çekinmeyeceğini söyledi.
Brown, "Nihayetinde benim işim CEO'luk, sorumluluk bende bitiyor."
"Bu tür büyük kararları asla tek başınıza almazsınız, her zaman yönetim ekibine danışırsınız. Dolayısıyla teknik tarafta ya da yarış ekibinde Andrea ile tartışmadığımız ve aynı fikirde olmadığımız hiçbir şey yok."
"Fakat bu rekabetçi bir spor. Olması gereken performansı gösteremediğinizde, rotayı değiştirmek ve farklı kararlar almak gerekir."
"Biz de bunu yaptık. Şu anda gittiğimiz yön konusunda kendime güveniyorum." dedi.
Krack: "Aston Martin'in performansı hakkında sonuca varmak için çok erken"
Mercedes, kırmızı bayrak koşullarının netleştirilmesini istiyor
Son Haberler
Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"
Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi" Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"
Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"
Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri" Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"
Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"
Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz" Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"
Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş
Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.