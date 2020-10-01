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Formula 1 / Son dakika

Brown: "Seidl takımı harika şekilde yönetiyor"

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Brown: "Seidl takımı harika şekilde yönetiyor"
Ekleyen:
, Editör

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl'ın yönetiminden memnun olduğunu belirtti.

McLaren, son iki yılda önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve bu yıl, henüz ilk yarışta podyuma çıktı.

İngiliz ekip, yapı olarak çok değişti ve şu anda takım patronluğunu Andreas Seidl üstleniyor. Ayrıca teknik tarafta da geçmişte Toro Rosso ile harika işlere imza atan James Key var.

Zak Brown, takımın bu yıl kaydettiği ilerlemeden memnun olduğunu ve Seidl'ın takımı çok iyi şekilde yönettiğini belirtti.

McLaren'ın yukarıya doğru olan ivmesinin devam edip etmeyeceği sorusuna Brown şöyle cevap verdi: "Evet, gerçekten iyi gidiyor. Takım son üç ya da dört yılda çok şey yaşadı. Özellikle son üç ya da dört ayda çok fazla şey oldu ve şimdi hepsini arkamızda bırakmak çok iyi."

"Andreas Seidl takıma liderlik etme konusunda harika bir iş çıkarıyor ve bu, buradaki herkese çok iyi bir moral veriyor."

“Ama bizim için çok zor bir sezon olacak, bu yüzden ayaklarımızı yerde tutmamız gerekiyor.” 

Brown, Carlos Sainz ve Lando Norris arasındaki rekabetten de bahsetti.

"Pist dışında yaptıkları şakalarla, pist üstündeki mücadeleyi birbirlerine karıştırmamak gerekiyor. Pistte birbirleriyle son derece rekabet ediyorlar."

“Özellikle kimin daha hızlı gidebileceği ile ilgili olarak sıralama turları, ikisini de çok sağlıklı şekilde zorluyor."

“Bu yüzden, ara sıra her şey biraz kontrolden çıktığında, griddeki diğer takımların aksine bunu sağlıklı tutmalıyız.”

“Bu, lüks bir problem ve birbirlerine çok fazla saygı duyuyorlar."

“Pistte birbirlerine gerekli olanı verebilecekleri konusunda çok rahat olduğumuzu düşünüyorum."

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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