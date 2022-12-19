Brown: "Seidl ile aramız iyi, bu nedenle bahçe iznine gerek görmedik"
McLaren CEO'su Zak Brown, takımdan ayrılan Andreas Seidl ile iyi ayrıldıklarını, bu nedenle bahçe izni kullanma yoluna gitmediklerini açıkladı.
Birçok gelişmeye sahne olan geçtiğimiz haftanın en büyük şoklarından biri hiç şüphesiz ki Andreas Seidl'ın McLaren'dan ayrılması oldu.
Dört senedir takım patronluğu görevini yürüten Seidl, ayrılığından kısa bir süre sonra yeni Sauber CEO'su olarak açıklandı. Volkswagen grubuyla WEC'de Porsche takım patronluğu yaptığı günlerden bu yana bağlantıları olan Seidl'ın Audi projesinin temellerini atacağı tahmin ediliyor.
Normalde yüksek profilli takım personeli başka bir takıma geçtiğinde, herhangi bir bilgi aktarımı gerçekleşmeyeceğinden emin olmak için genellikle altı aylık bir süreyi kapsayan bir bahçe izni uygulaması mevcut; ancak Zak Brown, Seidl'ı bu izinden muaf tuttu ve en kısa süre içinde yeni takımına geçmesine izin verdi.
Bu konu hakkında RacingNews365'e konuşan Brown, "Andreas ve benim harika bir ilişkimiz var."
"Pek çok takımın bahçe izni kartını oynadığını biliyorum, ancak McLaren'de gösterdiğimiz gibi, ilişkileri sonlandırmanın farklı yolları olduğunu düşünüyorum."
"İster yarış pilotlarıyla ister çalışanlarla olsun, herkes için uygulanabilir şartlarda bir şeyler yapabilirsiniz." dedi.
Andrea Stella'nın takım patronu olmasıyla birlikte Woking'de işlerin her zamanki gibi devam edeceğini vurgulayan Brown, "Çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum."
"Andrea'nın desteğimi istediği yerlere kesinlikle daha fazla eğileceğim. Açıkçası takım patronluğu rolünde sportif ve ticari tarafların yanı sıra medya görevleri de var, dolayısıyla birlikte çalışmanın iyi yollarını bulacağız.
"Üç kişiden iki kişiye düşmedik, 850 kişiden 849 kişiye düştük, takımımız muazzam miktarda yeteneği içinde barındıran ve oldukça büyük bir organizasyon.
"Herkesin bir adım öne çıkması için fırsatlar var, bu yüzden çok rahatım."
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