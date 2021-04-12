Brown: ''Seidl, Formula 1'deki en iyi takım patronu''

Brown, McLaren’a 2016 senesinde katılmıştı. Bundan 2 sene sonra 2018’te ise CEO olarak göreve başlamıştı. McLaren F1 CEO’su göreve getirilmesinden 1 sene sonra da, takım patronluğu görevine Andreas Seidl’ı getirdi. Bu ikili, takımı yeniden zirveye çıkarma göreviyle gelen büyük sorumlulukları paylaşırken; şu ana kadar iyi bir iş çıkardıklarını söylemek mümkün.

Artık takımlar, önemli görevleri birkaç önemli kişi arasında dağıtıyor, eskiden gördüğümüz gibi tek bir teknik şef ya da patron yok. McLaren’a göre birçok takımın da uygulamaya başladığı bu yapısal sistem değişikliği, mükemmel işliyor ve oldukça başarılı.

Sistem her ne kadar iyi olsa da Brown’a göre unutulmaması gereken bir faktör var: Seidl’ın ne kadar iyi olduğu. Alman mühendis, geçen sezon McLaren’ın markalar şampiyonasında 3. sırayı almasında oldukça büyük bir rol oynadı.

Takımdaki sistem ve takım patronu Andreas Seidl hakkında konuşan Brown: ‘’Bence elimizdeki yapısal sistem mükemmel çalışıyor. Andreas ve benim mükemmel bir çalışma ilişkimiz var. Benim rolüm oldukça açık ve Andreas’ın rolü de oldukça açık. Bence takımdaki herkes için de bu böyle.’’

‘’CEO olarak benim rolüm, en rekabetçi ve aynı zamanda finansal açıdan istikrarlı takımı oluşturmak. Sadece F1 için değil, gelecekte mücadele etmek isteyeceğimiz herhangi bir seri için de. Benim işim piyasadaki en yetenekli insanları takıma kazandırmaktı ve bunu başardım. Bence Andreas, griddeki en iyi takım patronu. Tabii bu benim kendi düşüncem.’’

Carlos Sainz Jr., McLaren, 2nd position, Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, and the McLaren team celebrate after the race 1 / 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

‘’Ben bir Formula 1 takımı teknik açıdan nasıl yürütülür bilmiyorum, benim yetkilerimden biri de değil. Andreas’ın işi de burada başlıyor. Benim işim, onun en iyi bildiği işi yapabilmesi için ona özgürlük tanımak, destek vermek ve finansal kaynaklar sağlamak.’’ ifadelerini kullandı.

Seidl ise Brown ile olan ilişkilerindeki şeffaflığın, rollerin ve sorumlulukların oldukça açık olmasının McLaren’in son birkaç senedir gösterdiği gelişimde önemli olduğunu belirtti.

‘’Bence bir Formula 1 takımının başarılı olması için herkesin sorumluluklarının açıkça belirlenmesi çok önemli. Kendi takımımız içinde bunları belirleme şeklimizden, rol dağılımından, Zak Brown’un CEO ve aynı zamanda patronum olmasından oldukça mutluyum. Bana kendi stilim ve tecrübemi takıma aktarabilecek özgürlüğü ve desteği veriyor. Takımı istediğim gibi düzenlenmeme karışmıyor ve bu kelimenin tek anlamıyla müthiş.’’

‘’Takımı etkileyecek çoğu kararı ve hangi adımları atmamız gerektiğini birlikte tartışıyoruz. Bununla birlikte son 3 senedir gayet güzel bir gelişme göstersek de birkaç sene sonra olmak istediğimiz yerden hâlâ fazlasıyla uzağız.’’