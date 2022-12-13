Brown: "Seidl, bize 2025 sonunda başka bir yere gideceğini söyledi"

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Woking merkezli takım, salı günü yaptığı açıklamayla Seidl'ın yeni sezonda takımın başında olmayacağını ve yerini Andrea Stella'nın alacağını duyurdu.

Seidl yeni sezonda Sauber'in yeni CEO'su yani "1 Numarası" olacak ve tüm projenin sorumluluğunu üstlenecek.

Bu görevi daha önce Fred Vasseur üstleniyordu ancak yeni sezon için Mattia Binotto'nun yerine Ferrari'ye geçmeyi kabul etti.

Seidl'ın McLaren'dan ayrılması, 2025 sonuna kadar İngiliz ekiple anlaşması olmasından ötürü herkesi şoke etti.

Fakat McLaren CEO'su Zak Brown, Seidl'ın daha önce 2025 sonunda takımdan ayrılıp, Audi'ye geçeceği konusunda kendisini bilgilendirdiğini söyledi.

Kısacası Seidl, 2026 yılında her halükarda Sauber/Audi'ye katılacaktı.

Fakat Vasseur'ün yerine yeni birini arayan Sauber, Brown'ı arayarak Seidl'ı erken bırakıp bırakamayacağını sordu. Sonunda her tarafı mutlu edecek bir anlaşma yapıldı.

Salı günü McLaren fabrikasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Brown, "[Andreas] bu yıl, sözleşmesi 2025'in sonunda bittiği vakit başka bir yere gideceği konusunda beni bilgilendirdi."

"Bu takımın neresi olacağı muhtemelen oldukça açıktı ve geçmişi göz önüne alındığında bu oldukça anlaşılabilir bir durumdu."

"O noktada, kısa vadede birlikte devam etmeyi planlıyorduk çünkü aramızdaki ilişki çok sağlıklıydı, çalışma disiplini de çok güçlüydü."

"Yapmayı planladığımız şey, onun 2025 sezonunun sonunda oraya geçeceğini tüm dünyaya duyurmaktı."

"Kamuoyuna açıkladıktan sonra, McLaren'ın F1 takımına liderlik edip etmeyeceğini öğrenmek için arayacağım ilk kişi yanımda oturan Andrea Stella olacaktı ancak o noktada bu rolün düşüneceği bir şey olup olmadığından emin değildim."

"Fred'in Ferrari'ye gideceği belli olduğunda, on yıldır tanıdığım ve çok iyi anlaştığım [Sauber'in sahibi] Finn Rausing beni arayarak Andreas'ı erken bırakma konusunda bir görüşme yapılıp yapılamayacağını sordu."

"Benim tepkim, eğer Andrea takım patronu olmaktan mutlu olacaksa, bu değişikliği şimdi yapmaktan çok mutlu olacağımdı. Böylece herkes kısa vadede kendi evinde olacaktı." dedi.

Andrea Stella, F1 Team Principal McLaren, Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: McLaren

Brown, Rausing'le yaptığı görüşmenin ardından Stella'ya takım patronluğu teklif ettiğini ve bu konuda "evet" yanıtı aldıktan sonra, Seidl'ın gidişine izin verdiğini belirtti.

"Aramızda geçen güzel konuşmaların ardından Andrea nazik şekilde görevi kabul etti ve bu da bizi gelecek için çok rahat bir konuma getirdi."

"Andrea her zaman takımı ileriye taşımak adına bir numaralı tercihimiz olduğu için, her şey çok hızlı şekilde gerçekleşti."

Brown, Seidl'ın takımdan ayrılacağını ne zaman kendisine bildirdiğiyle ilgili bir şey söylemekten kaçındı.

Fakat McLaren, Seidl'dan belirli bir süreyi "kenarda geçirmesini" istemeyecek.

Brown, "Harika bir ilişkimiz var. Pek çok takımın belirli bir süreyi kenarda geçirme şartı koştuğunu biliyorum. Ancak McLaren olarak gösterdiğimiz üzere, ister yarış pilotları ister çalışanlar olsun, ilişkileri herkes için en makul şekilde ilerletiyoruz." dedi.