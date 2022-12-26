Brown: "Şampiyonluk için çekişen takım sayısı yakında ikiye katlanacak"

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Formula 1'de 2021 yılından bu yana daha küçük takımların yarış kazanma hatta şampiyonluk şansını artırmak amacıyla bütçe sınırı uygulanıyor.

Bu sınırın etkisini göstermesinin birkaç yıl alması bekleniyordu ve aslında öyle de oldu; Şu anda büyük takımlar yine en önde. Ancak bu takımların altyapısı, diğerlerine kıyasla daha iyi ve bu sayede ellerindeki parayı daha iyi kullanabiliyorlar.

Altyapı anlamında tüm takımların birbirine yaklaşmasıyla aralardaki farkın kapanması beklenirken, Zak Brown da tam olarak böyle düşünüyor.

McLaren CEO'su, birkaç yıl içinde zafer için yarışanların sayısının ikiye katlanacağından şüphe durmuyor.

Brown, "Bütçe sınırının Formula 1 için harika bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Bu, diğer spor dallarında da işe yarayan bir konsept. Bu fikir motor sporları için kısmen yeni olsa da sporun geneli için yeni değil."

McLaren reveal a revised livery. Lando Norris, McLaren, Daniel Ricciardo, McLaren and Zak Brown, CEO, McLaren Racing pose with Haider Rafique Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Bütçe sınırını tamamen destekliyorum. Elbette bunun etkisini görmeyi beklemek için henüz çok erken ancak ister McLaren, istese de diğer takımlar olsun, halihazırda yapımı devam eden yeni rüzgar tünellerini inşa ettiğimiz vakit, etkinin ortaya çıkacağından hiç şüphem yok. Her halükarda bir günde onuncu sıradan birinci sıraya yükselmek mümkün değil."

"Beklenen etkiyi görmek için beklememiz gerekiyor. Önümüzdeki üç, dört ya da beş yıl içinde beş takımın şampiyonluk için yarışabileceğine inanıyorum, ki bu şimdikinden iki kat daha fazla. Aslında, on sürücü galibiyet için mücadele edebilecek.

"IndyCar serisinin en güzel yanlarından biri de her hafta sonu on sürücünün kazanma fırsatı olması. Yakında Formula 1'de de durum böyle olacak." dedi.