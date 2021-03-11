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Önceki / Williams: "Sadece bir test gününe sahip olmaları, pilotlarımızı olumsuz etkilemeyecek"
Formula 1 / Son dakika

Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"

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, Editör

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirse de, oraya giden yolun henüz yarısında olduklarını dile getirdi.

Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"

McLaren Racing, geride kalan iki yıllık süreçte üç podyum almayı başardı ancak 2012'den beri yarış kazanamıyor.

Geçen yıl topladıkları istikrarlı puanlar sayesinde şampiyonada üçüncü olmayı başaran McLaren, bu yıl gridin en iyisi olarak görülen Mercedes motoruna geçiş yapacak.

Finansal anlamda önemli yatırımlar alan ve teknik departmanda iyi bir hava yakalayan McLaren için sıradaki hedefin galibiyetler ve şampiyonluk olduğu düşünülüyor.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, bunun için çabaladıklarını ancak henüz yolun yarısına gelebildiklerini söyledi.

Brown, "Geçen yılki istatistiklere bakarsak, sıralama turlarındaki en iyi dördüncü, yarışta ise beşinci takımdık. Yine de yılı üçüncü sırada bitirmeyi başardık, çünkü takım çok iyi bir performans sergiledi ve sürücülerimiz harika bir iş çıkardı."

"Şampiyonluğa ulaşmak adına doğru yolda mıyız? Evet, oradayız. Ancak sanırım bu yolun hâlâ yarısındayız."

"Bu yıl Mercedes motoruna sahip olmanın bizim için olumlu yönde bir adım olduğuna inanıyoruz. Fakat aynı zamanda dezavantajlıyız. Çünkü motordaki tüm jetonları bu değişiklik için kullanmak zorunda kaldık."

"Oysa diğer takımlar bu gelişim haklarını aracın performansını geliştirmek için harcama fırsatı buldular." dedi.

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Williams: "Sadece bir test gününe sahip olmaları, pilotlarımızı olumsuz etkilemeyecek"

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Williams: "Sadece bir test gününe sahip olmaları, pilotlarımızı olumsuz etkilemeyecek"
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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