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Brown: "Sainz'ın yarış kazanması sadece bir zaman meselesi"

Ekleyen:
, Şef Editör

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Carlos Sainz Jr'ın yarış kazanmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu söyledi.

Brown: "Sainz'ın yarış kazanması sadece bir zaman meselesi"

Sainz, McLaren'da geçirdiği iki başarılı yılın ardından 2021 için Ferrari'den teklif almış ve bu teklifi kabul etmişti.

İspanyol sürücü 2021'de Ferrari'ye katıldı ve daha ilk yılında dört podyum alıp, şampiyonada Ferrari'nin genç yeteneği Charles Leclerc'i geride bıraktı.

Sainz, bunu takımdaki ilk yılında başardı ve takım değiştiren sürücülere bakıldığında, yeni ekibine en iyi şekilde uyum sağlayan sürücülerin başında geliyordu.

Sainz'ı 2019'da McLaren'a getiren isim olan Zak Brown, İspanyol pilotun harika bir pilot  olmasından ötürü, yarış kazanmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu söyledi.

GPFans'e konuşan Brown, takımının eski pilotu Sainz'ın performansı sorulduğunda şöyle dedi: "O harika bir yarış pilotu."

"Onun yarışlar kazanmaya başlaması sadece bir zaman meselesi."

"Altında yarış kazanabileceği bir araç varsa, Carlos kesinlikle podyumun en üst basamağında olacak."

McLaren geçmişte her zaman şampiyon isimlerle yarışıyordu. Fakat son dönemde bu durum değişti. Lando Norris, Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo gibi isimler, bunun en net örneğiydi.

Ben bir stratejiyi artık Ferrari de izlemeye başladı.

Ferrari'nin de benzer bir stratejiye geçmesinin ardından, bundan gurur duyup duymadığı sorulduğunda Brown, "Hayır, açıkçası zaman ekranlarında onlara dikkat etmiyorum. Fakat insanların yaptığı şeyler üzerinde pek bir etkiniz yok."

"Onların çok iyi iki sürücüsü var. Carlos bu yıl olağanüstü bir iş çıkardı ve bu da bizim için sürpriz olmadı." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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