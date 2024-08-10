Brown: "Sainz'ı yine podyumun tepesinde göreceğiz"

Sainz, 2024 sezonunun ardından Ferrari’den ayrılarak Williams bünyesine katılacak.

Daha önce birlikte çalıştığı McLaren’dan Zak Brown’a göre Sainz’ı karamsar bir gelecek beklemiyor.

McLaren'in CEO'su Brown, İspanyol TV kanalı DAZN'a verdiği demeçte "Onu kesinlikle ailemizin bir üyesi olarak görmeye devam ediyoruz.”

“O hâlâ genç bir isim ve onunla geleceği hakkında konuştuğumda ‘Bir sonraki kontratın son kontratın olmayacak, bu yüzden şimdi kendini rahat hissettiğin, kendini kanıtlayabileceğin ve bu takımın nasıl ilerlediğini görebileceğin bir yere git’ dedim.”

“Yakında Formula 1'de başka boşluklar da olabilir, bu yüzden Carlos'u tekrar podyumun en üst basamağında göreceğimizi düşünüyorum.” dedi.

Zak Brown'ın sözleri Carlos Sainz'ın Williams'ta uzun süre kalmayacağını işaret ediyor.

Daha önce Red Bull’un danışmanı Helmut Marko da aynı şeyi ima etti.

Sainz’ın takımdan ayrılabilmesi için Williams’ın çok fazla gelişememesi ve İspanyol pilotun büyük takımlardan birisinden iyi bir teklif alması gerekiyor.