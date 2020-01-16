Brown: "Sainz ve Norris'in mücadelesini izlerken gerilmiyorum"

Carlos Sainz ve Lando Norris, bu yıl ilk kez birlikte çalışmaya başlarken, takım adına harika puanlar toplamayı başardılar.

İkili hem pist üstünde hem de pist dışında çok iyi anlaştı ve takım uzun bir süre sonra ilk kez ilk dörde girmeyi başardı.

Autosport International Show'da konuşan Zak Brown, Sainz ve Norris'i seyretmenin çok keyifli olduğunu dile getirdi.

"Lando en genç İngiliz pilot oldu. Kariyerinin her adımında mükemmeldi. 2018'de bizim için bazı antrenmanlara katıldı ve bunlarda son derece etkileyiciydi. Fernando ile Daytona 24 Saat'te takım arkadaşı oldu. O zaman da iyi olduğunu görebiliyordunuz."

"Formula 1'deki ilk antrenman seansına çıktığı zaman gerçekten çok rahat ve hazır olduğunu görebiliyordum. Hatta ilk kez direksiyona geçtiğinde pist ıslaktı ve yine harikaydı. Hemen iyi bir performans sergiledi."

"Carlos için de olağanüstü bir yıl oldu. Biliyorsunuz, Red Bull ve Toro Rosso gibi takımlar bir yıllık anlaşmalar yapıyordu. Elbette onlar harika takımlar, ama sürücüler için biraz kaba olabiliyorlar. Carlos, arkasında bir takım olduğunu bilmesi gereken pilotlardan birisi. Bunu hemen anladım. Belki de etrafında bir omuz olmasına ihtiyaç duyan sürücülerden birisi ve şu an sahip olduğu şey bu. İkisi arasındaki etkileşim gerçekten etkileyici."

"Geçen yıla kadar birbirlerini tanımıyorlardı. İlk tanıtımlarında, Carlos da söylemişti; Lando biraz utangaçtı ancak birbirleriyle pistte gerçekten iyi şekilde anlaşıyorlar. Gerilmiyorum. Biliyorsunuz, belki Haas ikilisi pistteyken veya birilerinin yakınındayken geriliyorum. Fakat onları seyrederken gergin olmuyorum. Birbirlerine çok saygılılar ve birbirleriyle gerçekten çok iyi yarışıyorlar."

"Takım için yarıştıklarını biliyorlar. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Birlikte çalışması harika pilotlar. Bu sponsorlar için de iyi bir şey. Aynı zamanda taraftarlar için de harika."

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