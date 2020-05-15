Brown: "Sainz, Ferrari ile yarışlar kazanacak"

McLaren pilotu Carlos Sainz, 2020 sezonunun ardından Ferrari'ye geçiş yapacak ve burada Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacak.

McLaren ve Sainz, örneğin Daniel Ricciardo ve Renault arasında olandan çok daha dostane şekilde yollarını ayırıyorlar. Hatta Sainz, McLaren'a teşekkür klibi bile hazırladı.

Zak Brown, bu konuya dikkat çekti ve iki tarafın tutumundan da memnun olduğunu belirtti. Brown, Sainz'ın Ferrari'de başarılı olacağını da ekledi.

"Her şey oldukça açık şekilde gerçekleşti. Bizim haberimiz olmadan harika bir video hazırladı ve bunu kendisi yaptı. Bu kendi insiyatifiydi. Sainz ailesi ve McLaren arasında gerçek bir sevgi var ve bu her zaman böyle kalacak. Sürücülerin ve takımların herhangi bir düşmanlık beslemeden ayrılabileceğini görmek harika."

"Sonuçta diğerlerine bakarsanız maalesef bunu yapamayacak gibi görünüyorlar. Oysa bu adamlarla [2020'de] hâlâ yarışlara katılmak zorundalar. Şahsen takımımla gurur duyuyorum, bu süreci ele alma şeklimiz gurur verici."

"Carlos şimdiye kadar beklediğimden ve düşündüğümden çok daha iyi bir iş yaptı. Aslında hata bile yapmadı. Gerçekten olgunluk gösterdi. Çok hızlıydı ve Lando ile çok iyi anlaştı."

"Her zaman hızlıydı ve gerçek bir takım oyuncusuydu. Lando ve Carlos gridde yan yanayken asla gerilmedim. Diğer takımlara bakarsanız durum böyle değil, birbirlerine yaklaştıklarında adeta bir mıknatısa sahipmiş gibiler."

"Bence Ferrari'de çok iyi bir iş yapacak ve Ferrari ona çok iyi uyacak. Eğer yarış kazanabileceği bir aracı varsa, Carlos'un yarışlar kazanacağını düşünüyorum."