Brown: "Rüzgar tüneline yatırım yapmak zor bir karardı"
McLaren, yeni rüzgar tünelinin yavaş yavaş kendi maliyetini çıkarmaya başladığını, bu sayede nitelikli isimleri işe alabildiklerini öne sürmekte.
Birkaç sezondur yeni rüzgar tünelinin inşaatını sürdüren McLaren, tüm gecikmelerin ardından yeni tüneli kullanıma aldı.
Uzun süredir Toyota'nın eski rüzgar tünelini kullanan takım, yeni ve modern rüzgar tüneline geçiş yapmalarıyla, yapbozun son parçasını yerine koyacaklarına inanıyor.
Yeni rüzgar tünelinin yanı sıra McLaren Teknoloji Merkezi'ndeki birçok tesis de yenileniyor, bunların arasında yeni üretim bantları ve simülatörler yer almakta.
Tüm bu değişikliklerin yeni sıra teknik kadrosunda da değişikliğe giden takım, Red Bull'dan Rob Marshall, Ferrari'den David Sanchez gibi isimleri transfer etti.
Son gelişmeler hakkında konuşan CEO Zak Brown, yeni rüzgar tüneline yatırım yapmanın kolay bir karar olmadığını söylüyor.
Autosport'a konuşan Brown, "Harcamalarımızda bazı verimsizlikler vardı."
"Kendi rüzgar tünelimize sahip değildik, başka bir rüzgar tünelini kiralıyorduk, bu da kendi rüzgar tünelinizin işletme giderlerini ödediğinizden daha yüksek bir maliyete neden oluyordu."
"Bazı zor kararlar almak zorunda kaldık, ancak bazı yeni teknolojilerimizin devreye girmesiyle tüm bu kararlar finansal olarak daha verimli hale geldi."
"Böylece verimsiz harcamaların bir kısmını yeni işe alımlara yönlendirebildik." dedi.
Zak Brown, CEO, McLaren Racing and Andrea Stella, Team Principal, McLaren
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
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