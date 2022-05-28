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Formula 1 / Monako GP Haberler

Brown, Ricciardo'nun sözleşmesindeki "mekanizmalardan" söz etti

McLaren CEO'su Zak Brown, Daniel Ricciardo'nun sözleşmesinde bir açık oluşturabilecek "mekanizmalar" olduğunu kabul etti.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
David Malsher
Çeviren:
Altay Gök
Brown, Ricciardo'nun sözleşmesindeki "mekanizmalardan" söz etti
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Sezona istediği başlangıcı yapamayan Ricciardo'nun takımdaki geleceği, Brown'ın geçen hafta verdiği ve "Ricciardo'nun beklentileri karşılamadığı" yönündeki bir demecin ardından ciddi şekilde sorgulanmakta.

Eleştirileri kabullenen Ricciardo, sözleşmesinin biteceği 2023 sezonunun sonuna kadar takımda kalacağı konusunda ise oldukça net konuştu.

Indianapolis 500 öncesinde piste kısa bir ziyarette bulunan Brown, Ricciardo ile sözleşmelerinin "tamamen su geçirmez olmadığını" ve işler düzelmezse yolların ayrılmasını sağlayacak maddeler bulunduğunu öne sürdü.

Sözleşmede pilot veya takım için bir açık bulunup bulunmadığı sorulan Brown, "Bu konuya girmek istemiyorum ancak birbirimize karşılıklı taahhütlerde bulunduğumuz maddeler olduğu kadar herhangi bir taahhütün olmadığı mekanizmalar da mevcut."

"Daniel ile bu konuyu konuştum. Sonuçlar iki tarafın da umduğu gibi değil ama zorlamaya devam edeceğiz."

"Geçen yıl Monza'da yarışlar kazanabileceğini gösterdi. Ayrıca aracı da geliştirmemiz gerekiyor; şu anki araç yarış kazanamaz."

"Ricciardo'nun ön sıralarda olmasını istiyorduz. İşlerin nasıl geliştiğini ve kendisinin ne yapmak istediğini göreceğiz. Test programımızı da hızlandırdık ama acelemiz yok." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo'nun takımdaki geleceği, IndyCar takımında yarışan genç pilotların gelişimine bağlı görünüyordu ve takım -kendisini çaylak bir pilot olarak McLaren'da yarışacak kadar özgüvenli hissetmesi durumunda- Pato O'Ward'ı ciddi bir seçenek olarak değerlendirmekte.

Dün Arrow McLaren SP, O'Ward'ın takımla olan sözleşmesinin en az üç yıl daha uzatıldığını duyurdu. Meksikalı sürücü için belki henüz F1'de yarışma zamanı gelmemiş olabilir, ancak O'Ward bu sezon ilk kez bir Formula 1 yarış hafta sonunda piste çıkmaya hazırlanıyor.

Brown, "Her iki test sürücümüzle de sözleşmemiz var, Pato da bu isimlerden biri. Geçen yıl Abu Dabi'de [genç sürücü testi] çok iyi bir iş çıkardı."

"Bildiğiniz gibi IndyCar programı oldukça sıkışık, ancak yıl sonunda onu bir F1 aracında gördüğünüze şaşırmayacaksınız." dedi.

O'Ward, geçiş yapmak için çok yaşlı olacağını düşünmeden önce F1'e girmek için iki veya üç yılı daha olduğunu düşündü.

IndyCar sürücüsü, “Bence Formula 1 için son fırsatım pek yakında gelecek. 25 ya da 26 yaşına geldiğinizde bu pencere biraz kapanıyor. Şu açık ki, bir fırsat olursa onu yakalarsınız."

"Yarış pilotu olma hayalleri kurma, kalbimi böyle farklı bir dünyaya açma sebebim Formula 1 idi, bu asla değişmeyecek bir parçam." dedi.

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