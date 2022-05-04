Brown: "Ricciardo'nun geleceğine karar vermek için henüz acele etmiyoruz"

Haberi dinle

Ricciardo'nun mevcut anlaşması 2023'ün sonunda sona erecek ve Brown, takımın bu tarihten önce bir karar alacağını söyledi.

Takımın şu anda IndyCar sürücüsü Pato O'Ward ve Colton Herta ile anlaşması bulunuyor ve O'Ward geçtiğimiz sezon Abu Dhabi'deki genç sürücü testini tamamlarken, Herta bu yılın sonunda takım ile test sürüşü yapacak.

McLaren CEO'su, geçen yıla kıyasla kaydettiği ilerlemenin açıkça görüldüğünü söyleyerek Ricciardo'yu övdü.

Brown, Avustralyalı sürücüsünün bu yıl daha rahat olup olmadığı sorulduğunda, "Kesinlikle evet."

"Yarış günleri çok güçlü ve sıralamada çok daha iyi. Hafta başında takımla konuşurken onu dinledim ve bence hâlâ araçta tamamen iyi hissetmiyor fakat Lando ile çok iyi bir ilişkisi var ve takımı iyi tanıyor."

"Avustralya'ya birkaç yıl sonra ilk defa giderek, kendini yenilemesi ve ailesini görebilmesi harika oldu. Daniel'ı en iyi halinde görmekten çok mutluyuz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak Avustralyalı'nın sözleşmesi hakkındaki görüşmeler eninde sonunda başlayacak ve Brown, kendisinin ve ekibinin, - her iki IndyCar sürücüsü de dahil olmak üzere - seçeneklerini önceden değerlendireceklerini ancak şu anda kendilerini bir karar vermeye zorlamadıklarını söyledi.

Brown, Ricciardo'nun geleceği hakkındaki görüşmelerin zamanı hakkında, "Muhtemelen bu yılın sonunda."

"Beraber bir yılımız daha var ama ayrıntılı olarak düşünmek istiyoruz. Bu yüzden Pato ile testler yapıyoruz, Colton ile bazı testler yapacağız ve Formula 4'te Ugo var."

"Acele etmiyoruz." dedi.