Brown: "Ricciardo şu anda McLaren'ın beklentilerini karşılamıyor"

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Daniel Ricciardo, geçen yılın başında Renault'dan McLaren'a geçti ve zaman zaman güçlü sürüşler çıkarsa da asla istikrar yakalayamadı.

Avustralyalı pilot, geçen sezonki İtalya GP'de uzun süredir beklediği zaferi almayı başardı ve bazı yarışlarda Lando Norris'e üstünlük de kurdu. Ancak Norris hem sıralama turları hem de puan tablosunda kendisinin önündeydi.

Bu durum 2022 yılında da devam ediyor ve Ricciardo geride kalan altı yarışta Norris karşısında iyi bir performans sergileyemedi.

Norris, Imola'da podyuma çıkıp şimdiye kadar 38 puan toplarken, Ricciardo sadece 11 puan toplayabildi.

Son yarış İspanya GP'ye ilk ondan başlasa da, yarış boyunca pek varlık gösteremeyen Ricciardo, ilk onun dışında kaldı. Oysa Norris, bademcik iltihabına rağmen sekizinci oldu.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hal böyle olunca Ricciardo için tehlike çanları çalmaya başlarken, Zak Brown'a göre Avustralyalı pilot takımın beklentilerini karşılayabilmiş değil.

Brown, Sky Sports'a "Lando'nun kesinlikle takım arkadaşına karşı üstünlüğü var."

"Açıkçası Daniel'i Lando'ya çok daha yakın görmeyi ve takım arkadaşları arasında iyi bir savaş olmasını istiyoruz."

"Fakat Daniel henüz araç içerisinde rahat değil. Onun rahat etmesi için elimizden geleni yapıyoruz fakat İspanya bu açıdan hayal kırıklığıyla geçen bir başka hafta sonuydu."

"Geçen yılki Monza ve diğer birkaç yarış dışında, işbirliğimiz onun beklentilerini ya da bizim beklentilerimizi karşılamadı."

"Bence yapabileceğimiz tek şey bir ekip olarak sıkı şekilde çalışmaya devam etmek, iletişimi korumak, zorlamaya devam etmek ve şu anda yerine oturmayan her şeyin en kısa sürede çalışacağını ummak." dedi.

Brown'a göre Ricciardo'nun yaşadığı zorluklar bir bakıma Norris'in yeteneğini gösteriyor.

"Bence bu durum Lando'nun ne kadar iyi olduğuna da gösteriyor."

"Charles ve Carlos'un Max ve Sergio'nun arasındaki mücadeleye baktığımızda, takım arkadaşı olarak aralarında farklar olduğunu görüyoruz."

"Lando'nun şu anda dünyanın en iyi sürücülerinden biri olduğunu düşünüyorum ve bence var olan fark da Lando'nun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor."