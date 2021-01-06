Brown: "Ricciardo-Norris'ten daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olduğunu sanmıyorum"

McLaren son iki yıldır F1'de Carlos Sainz ve Lando Norris'le mücadele ediyordu. İkili gridin en istikrarlı sürücü kadrolarından birini oluşturuyordu.

Yeni sezonda Ferrari'yle yoluna devam edecek Carlos Sainz için Zak Brown övgü dolu sözler söyledi.

"Carlos bence olağanüstü bir iş çıkardı. Mükemmel bir yarış pilotu olduğunu düşünmeseydik zaten onunla sözleşme imzalamazdık."

"Beklentilerimizin üstüne çıktığını söylemek adil olur. Bence bizim aramızda kendini buldu. Olağanüstü bir iş çıkardı ve Lando ile beraber son birkaç yılda takıma liderlik etti."

"Bildiğiniz gibi bir yarış takımında sürücüler süper starlardır, büyük katkıları vardır. McLaren'daki herkes de onlar gibi katkıda bulunarak iyi ve dayanıklı bir yarış aracı çıkardı. Renault da iyi bir partnerdi, bu yüzden her şey bir araya geldi. Carlos ile Lando da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi."

Artık Daniel Ricciardo'ya odaklanan Brown, Avustralyalı pilotla yarışacağı için çok heyecanlı ve şu an pistin en heyecan verici sürücü kadrosuna sahip olduklarını düşünüyor.

"Daniel çalışmak için çok heyecanlandığımız ve kendisini kanıtlamış bir yarışçı. Birkaç yıl önce aracımızla sürmesini istediğimiz bir sürücü."

"Lando da bu süreçte olgunlaşmaya devam etti. Harika bir sezon geçirdi. Bence şu an harika bir sürücü kadromuz var. Birlikte nasıl çalışacaklarını görmek için sabırsızlanıyorum."

“Gelecek yıl hem pistte ve yarış dışında daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olacağını sanmıyorum. Çok güçlü bir sürücü kadromuz olduğu kesin.”