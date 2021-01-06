Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Brown: "Ricciardo-Norris'ten daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olduğunu sanmıyorum"

paylaşım
yorumlar
Brown: "Ricciardo-Norris'ten daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olduğunu sanmıyorum"
Ekleyen:
, Editör

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown Carlos Sainz hakkında övgü dolu sözler söylese de Daniel Ricciardo ve Lando Norris'in "olabilecek en heyecan verici ikili" olduğunu düşünüyor.

McLaren son iki yıldır F1'de Carlos Sainz ve Lando Norris'le mücadele ediyordu. İkili gridin en istikrarlı sürücü kadrolarından birini oluşturuyordu.

Yeni sezonda Ferrari'yle yoluna devam edecek Carlos Sainz için Zak Brown övgü dolu sözler söyledi.

"Carlos bence olağanüstü bir iş çıkardı. Mükemmel bir yarış pilotu olduğunu düşünmeseydik zaten onunla sözleşme imzalamazdık."

"Beklentilerimizin üstüne çıktığını söylemek adil olur. Bence bizim aramızda kendini buldu. Olağanüstü bir iş çıkardı ve Lando ile beraber son birkaç yılda takıma liderlik etti."

"Bildiğiniz gibi bir yarış takımında sürücüler süper starlardır, büyük katkıları vardır. McLaren'daki herkes de onlar gibi katkıda bulunarak iyi ve dayanıklı bir yarış aracı çıkardı. Renault da iyi bir partnerdi, bu yüzden her şey bir araya geldi. Carlos ile Lando da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi."

Artık Daniel Ricciardo'ya odaklanan Brown, Avustralyalı pilotla yarışacağı için çok heyecanlı ve şu an pistin en heyecan verici sürücü kadrosuna sahip olduklarını düşünüyor.

"Daniel çalışmak için çok heyecanlandığımız ve kendisini kanıtlamış bir yarışçı.  Birkaç yıl önce aracımızla sürmesini istediğimiz bir sürücü."

"Lando da bu süreçte olgunlaşmaya devam etti. Harika bir sezon geçirdi. Bence şu an harika bir sürücü kadromuz var. Birlikte nasıl çalışacaklarını görmek için sabırsızlanıyorum."

“Gelecek yıl hem pistte ve yarış dışında daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olacağını sanmıyorum. Çok güçlü bir sürücü kadromuz olduğu kesin.”

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!

Önceki haber

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!

Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"

Brown: "Ricciardo-Norris'ten daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olduğunu sanmıyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Ricciardo-Norris'ten daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olduğunu sanmıyorum"

Allison: "DAS sistemini kullanmak sürücüler için o kadar da kolay değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Allison: "DAS sistemini kullanmak sürücüler için o kadar da kolay değildi"

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?

Hamilton: "Mercedes W11 tam anlamıyla bir sanat eseri"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Mercedes W11 tam anlamıyla bir sanat eseri"

Movistar: "F1, Çin GP yerine Bahreyn'de ikinci bir yarış düzenleyebilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Movistar: "F1, Çin GP yerine Bahreyn'de ikinci bir yarış düzenleyebilir"

Son Haberler

Brown: "Ricciardo-Norris'ten daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olduğunu sanmıyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Ricciardo-Norris'ten daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olduğunu sanmıyorum"

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!

Movistar: "F1, Çin GP yerine Bahreyn'de ikinci bir yarış düzenleyebilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Movistar: "F1, Çin GP yerine Bahreyn'de ikinci bir yarış düzenleyebilir"

Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı

3s
2
Formula 1

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!

1s
3
Formula 1

Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"

3s
4
Formula 1

Brown: "Ricciardo-Norris'ten daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olduğunu sanmıyorum"

1s
5
Formula 1

Allison: "DAS sistemini kullanmak sürücüler için o kadar da kolay değildi"

16s

Son Haberler

Brown: "Ricciardo-Norris'ten daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olduğunu sanmıyorum"
F1

Brown: "Ricciardo-Norris'ten daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olduğunu sanmıyorum"

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!
F1

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!

Movistar: "F1, Çin GP yerine Bahreyn'de ikinci bir yarış düzenleyebilir"
F1

Movistar: "F1, Çin GP yerine Bahreyn'de ikinci bir yarış düzenleyebilir"

Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı
F1

Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı

Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"
F1

Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.