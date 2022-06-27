Brown: "Ricciardo ile harika bir ilişkimiz var"

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Daniel Ricciardo, McLaren'a katıldığı günden beri istikrarlı performans sergilemekten çok uzaktı ve bundan ötürü de Zak Brown tarafından biraz da olsa eleştiriliyor.

Brown, Ricciardo'nun şimdiye kadar beklentileri karşılayamadığını kabul etti ve kendisinden daha fazlasını beklediklerinin altını çizdi. Birkaç gün sonra, mevcut sözleşmesini feshetmelerini sağlayacak bir maddeye sahip olduklarını da açıkladı.

Genelde yöneticiler, sürücülerini basın karşısında eleştirmezler ve Brown'ın yaptığı yorumların Ricciardo ile olan ilişkisini nasıl etkileyeceği merak konusuydu.

Ancak Brown, aralarının gayet normal olduğunu söyledi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu yorumların Ricciardo ile olan ilişkisini etkileyip etkilemediği sorulduğunda Brown, "Hiç de bile. Harika bir ilişkimiz var." "Mesela birkaç hafta önce Londra'da birlikte güzel bir yemek yedik. Birlikte şakalar yapıp gülüyoruz, yarışlarda birlikte çalışmayı seviyoruz, bu yüzden Daniel ile ilişkimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı." "O gün bana sorulan soruya sadece dürüst bir cevap verdim. Geçen yıl Monza'da olduğu gibi harika hafta sonları geçirdi fakat kötü hafta sonları da vardı." "Fakat sürücülerimize düzenli olarak iyi sonuçlar almalarını sağlayacak bir araç sağlayabildiğimizi düşünmüyorum. Bunu yapmamız gerekiyor. Yani sadece dürüst şekilde işlerin nasıl gittiğini anlattım ve daha iyi olabileceğini söyledim. Fakat gelecekte durumu geliştirmek için çok çalışmakta kararlıyız." "Sanırım 2021 Monza'da hızlı bir araca sahip olduğumuz takdirde Daniel ve Lando Norris'in neler yapabileceğini gördük. Bu yüzden onlara daha iyi ekipmanlar sağlamaya odaklanmalıyız." "Daniel'in motivasyon konusunda herhangi bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Onu tamamen destekliyoruz." cevabını verdi.