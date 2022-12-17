Brown: "Ricciardo ile birlikteliğimizin neden yürümediği bir muamma"

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Daniel Ricciardo, McLaren'la iki sezonda 44 yarışa katıldı ve bu süreçte sadece 152 puan toplarken, bir galibiyet ve bir en hızlı tur elde etti. Ricciardo bu süreçte sadece 3,45'lik bir yarış başı puan ortalaması yakalayabildi.

Oysa Ricciardo, önceki iki yılda Renault'da 4,55'lik bir puan ortalamasına sahipti ve iki podyum almıştı.

Ricciardo'nun takıma gelmesinde büyük pay sahibi olan Zak Brown, 2022 sonunda koltuğunu kaybeden ve F1'den ayrılan Ricciardo ile alakalı şöyle dedi: "Çok zor bir yıl oldu ve kişisel açıdan pek çok problemle boğuştum."

"Her şeyden önce, Daniel Ricciardo ile ilgili bir problem vardı. Onunla çalışmak harikaydı, bize uzun yıllar sonra ilk galibiyetimizi getiren kişi oydu."

"Onunla çalışmak çok eğlenceliydi ama istediğimiz sonuçları alamadığımız için bizi hayal kırıklığına uğratan pek çok şey de oldu."

"En zor kısmı, takımı iyi tanımayan insanların takımın durumunu değerlendirilmesiydi. Herkes kendi fikrini söyleme hakkına sahiptir ve sporda bu normaldir. Eğer bunlarla nasıl baş edeceğinizi bilmiyorsanız, sporda kalamazsınız."

Daniel Ricciardo, McLaren, with Zak Brown, CEO, McLaren Racing Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Tribünlerdeki taraftarların, basının görüşleri var ve tüm bunlar sakin bir şekilde ele alınmalı. Fakat gerçekte ne olduğunu ben biliyorum, Daniel ile, onun menajeriyle nasıl bir ilişkim olduğunu ben biliyorum. İşbirliğimiz samimiydi ve bunu sona erdirmek iki taraf için de kolay olmadı."

"İnsanların hayal ettiği gibi değildi. Gerçekleşmemiş bir şey için haksız yere suçlanmamız sinir bozucuydu. Fakat ben gerçeği biliyorum, Daniel ve yakın çevredeki herkes gerçeği biliyor. Formula 1 çok popüler bir spor ve taraftarların görüşlerini ifade etmeleri harika bir şey, ancak ne yazık ki bugünlerde insanların belirli bir çizgiyi aştığını ve söylediklerinin artık normal yorumlar olmaktan çıktığını görüyoruz."

"Ancak içinde yaşadığımız dünya böyle bir yer, dolayısıyla gerçekte ne olduğunun farkında olan insanlar bu darbeyle uğraşmak zorunda kalıyorlar."

"Takım, Daniel'den ayrılmakta zorlandı, herkes onu seviyor çünkü onun sayesinde garajdaki ve McLaren fabrikasındaki atmosfer harikaydı, ancak bazen işbirliğinin sonuç vermediği ortaya çıkıyor. Bu da büyük bir gizem, çünkü Riccardo yetenekli bir pilot ve Monza'da bunu gösterdi."

"8 Grand Prix kazandı ve ondan ayrılmak kimse için kolay olmadı. 2021 İtalya Grand Prix'si anıları, motor sporlarındaki 30 yılımın en iyi anları. Bunun için Daniel'e minnettarım ve umarım onu Formula 1'de tekrar görürüz çünkü geri dönmek istiyor."

"Kapı onun için hep açık ve gelecekte her şey istediğimiz gibi olursa, bir McLaren aracının direksiyonuna geçebilir. Motor sporlarında onunla tekrar işbirliği yapmak isterim."

Ricciardo'nun koltuğuna Oscar Piastri geçecek ve Brown bu konuda şöyle diyor: "Bir çaylak olsa da Oscar Piastri'nin harika bir sürücü olabileceğine inanıyoruz çünkü ilk seferinde pek çok seride şampiyon oldu ve bu her zaman özel bir yeteneğin göstergesidir."

"Çok doğru bir zihinsel tutumu var. Lando Norris'in de olgun bir profesyonele dönüştüğü göz önüne alındığında, tecrübe ve gençliğin mükemmel bir karışımına sahip olduğumuzu düşünüyoruz."

"Sahip olduğumuz deneyimli sürücü bile çok genç. Sonuç olarak Norris-Piastri ikilisinin muazzam bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz."