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Formula 1 Haberler

Brown: "Ricciardo ile belirlediğimiz hedeflere ulaşamadık"

McLaren patronu Zak Brown, Daniel Ricciardo ile sözleşme imzalarken belirledikleri hedeflere ulaşamadıklarını ve bunun sonucunda tarafların yollarını ayırmasının en doğru seçim olduğunu söylüyor.

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Brown: "Ricciardo ile belirlediğimiz hedeflere ulaşamadık"
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Daniel Ricciardo'nun McLaren ile olan sözleşmesi 2023 yılının sonunda bitecekti ancak beklenenin verememesi nedeniyle sözleşmesi bir yıl erkende feshedilecek.

Takım, Ricciardo'nun yeri için genç yetenek Oscar Piastri ile anlaşırken, Ricciardo için Formula 1 defteri en azından 2023 için kapanmış durumda.

İngiliz takımın patronu Zak Brown, Riccardo ile yollarını ayırma kararının hiç de kolay alınmış bir karar olmadığını ancak alınan sonuçların, kendisini buna ittiğini söyledi.

Brown, Fox Sports'a yaptığı açıklamada, "Ortaklığımızı durdurmaya karar verdik çünkü bir buçuk yıldır istediğimiz sonuçları elde edemedik."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Çok çalıştık, Daniel'i seviyoruz ve onunla çalışmaktan hâlâ büyük keyif alıyoruz ancak iş hayatında önemli olan sonuçlardır ve biz her şeyi denediğimiz halde bunu asla elde edemedik."

"Neden bu ortaklığın meyve vermediğini bilmiyoruz fakat bana sorarsanız bu durum kimsenin suçu değil. Takım elinden gelen her şeyi yaptı, Daniel elinden gelen her şeyi yaptı. Elimizde yollarımızı ayırmak dışında hiçbir seçenek kalmadı. Bazen sporcular bir ortamda istediğini veremez ve başka bir yere gitmeye ihtiyaç duyar."

"Daha önce Daniel'ı Renault'ya gitmeden öncede  McLaren'a getirmeye çalışmıştım. Daniel'in büyük bir hayranıyım ve onu McLaren'a getirmek yıllarımı aldı. Daniel'a hayranlık duymaya devam ediyorum ve bu açıdan değişen bir şey yok."

"Onu McLaren ailesinde tutmak istedim. IndyCar'da mı yoksa Formula E'de mi yarışmak istediğini sordum. Ailemizde kalmasını istesem de, o tamamen Formula 1'e odaklanmış durumda, ki bu anlaşılabilir bir şey çünkü burası motor sporlarının zirvesi."

"Onunla yollarımı ayırma kararı muhtemelen yarış kariyerimin en zor kararıydı. Bu konunun hiçbir hoş yanı yoktu ama benim ve Andreas Seidl'ın işi zor kararlar vermektir."

"Herhangi bir ilerleme göremedik. Haliyle bu adımı takımın ve Daniel'ın iyiliği için attık fakat çok üzücüydü." dedi.

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