Brown, Ricciardo hakkındaki yorumunda "sadece dürüst bir cevap vermiş"

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Ricciardo'nun McLaren kariyeri şimdiye kadar pek de pürüzsüz ilerlemedi. Avustralyalı, her ne kadar ara sıra başarı elde etse de genel olarak beklenilen performansı sergileyemedi.

Ricciardo'nun kontratı gelecek yılın sonunda sona eriyor ve takımla yollarını daha erken ayıracağına dair söylentiler, McLaren CEO'su Zak Brown'ın sürücüsünün "beklentilerini karşılamadığını" söylemesiyle daha da arttı.

Bu yorum, çoğu insan için şaşırtıcı oldu ancak derisinin, "bronz ve güzel olmasının yanı sıra kalın da olduğunu" söyleyen Ricciardo, bu durumdan pek de etkilenmiş gibi görünmedi.

Eleştirilerden bu yana Ricciardo'nun formu gelişti ve McLaren pilotu Bakü'de sekizinci, Kanada'da ise 11. oldu. Brown, Ricciardo ile ilgili soruya "sadece dürüst bir cevap verdiğini" söyledi.

Brown, "Onlar soru sordu ve ben sadece dürüst bir cevap verdim."

"Sanıyorum Daniel da aynı şeyi söyledi. Biz önde olmaya çalışmak için buradayız."

"Harika bir ilişkimiz var ve ben de, işlerin nasıl gittiği sorusuna sadece dürüst bir cevap verdim. İşler daha iyi gidiyor olabilirdi."

"Daniel, -geçtiğimiz yıl Monza'da yaptığı gibi- onun sürüşüne uygun bir araç verdiğimizde ve temposu olduğunda liderlik alacağını ve yarış kazanacağını gösterdi."

"Bence biraz daha performansı olan ve kullanıcıya uygun olan bir aracımız olması gerekiyor ve o zaman işi bitirecektir." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım patronu Andreas Seidl, verilen paket için Ricciardo ve Lando Norris'ten özür diledi. Brown da, takımın sürücülerine en iyi performanslarını gösterecekleri bir araç vermediğini düşünüyor.

Brown, "Monza 2021 gibi bazı harika hafta sonlarımız oldu ve bazı hayal kırıklığı yaratan hafta sonlarımız da oldu. Aracımıza bakarsak, sürücülerimize düzenli olarak ön grupta olabilecekleri bir araç verdiğimizi düşünmüyorum."

"Çok çalışacağız ve ileride bunu yapacaklarına emin olacağız." dedi.

McLaren, şu anda takımlar şampiyonasında dördüncü sırada. Pilotlar şampiyonasında ise Ricciardo 8. ve Norris 6. sırada yer alıyor.