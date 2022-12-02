Brown: "Ricciardo F1'e dönebilir, sadece fırsata ihtiyacı var"

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İki yıllık McLaren macerası boyunca isteneni veremeyen ve istisnalar hariç sürekli takım arkadaşı Lando Norris'in gerisinde kalan Ricciardo, takımla karşılıklı anlaşmaya varmasının ardından sözleşmesini bir sezon erken sonlandırarak takımdan ayrıldı.

Koltuğunu vatandaşı Oscar Piastri'ye devreden Avustralyalı pilot, gelecek sezon için bir koltuk bulamamasının ardından eski takımı Red Bull ile anlaştı ve gelecek sezon Milton Keynes merkezli takımın yedek pilotluğunu yapacak.

Ricciardo ile yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Zak Brown, eski pilotlarının bir gün F1'e geri dönebileceğine inanıyor.

RacingNews365.com'a konuşan Brown, Ricciardo'nun itibarının zedelenip zedelenmediği sorusuna, "Yedi kez [yarış] kazanmış bir pilot olarak bize katıldı ve takımdan sekiz kez yarış kazanmış bir pilot olarak ayrılıyor, yine de düzeltmesi gereken şeyler var."

Aslında işleri yerine koymak için sadece bir yarış yeterli, tek ihtiyacınız olan bir fırsat yakalayabilmek."

"Örnek için Hulkenberg'e bakabilirsiniz. Onu tekrar gridde göreceğimizi düşünmüyordum -bu Nico'ya saygısızlık değil- uzun bir süredir spor dışındaydı."

"Dolayısıyla Ricciardo'nun geri dönüş ihtimalini gözardı etmemek lazım. Örneğin bir pilot COVID olabilir, siz de yarış kazanan bir aracın koltuğuna geçer, yarışı kazanır ve gride geri dönme fırsatı yakalarsınız." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Erik Junius

Piastri ile anlaşmalarının arkasında ticari sebeplerin olduğunu da reddeden Brown, sponsorların sadece eski F2 şampiyonunu tanımaları gerektiğine inandığını söyledi.

Brown, "Asla ticari [nedenlere] dayalı bir sürücü kararı vermeyeceğiz."

"Lando'ya sahip olduğumuz için şanslıyız ve bence insanlar Oscar'ı henüz tanımıyor - onun markası henüz gelişmedi."

"McLaren'e sponsor olan insanlar en iyi pilot kadrosunu kurmak için elimizden geleni yapacağımızı biliyorlar."

"Oscar'ın kişiliği zamanla ortaya çıkacaktır. Yarış pilotları bir fırsat olduğunda yarış koltuğuna oturmak için oradalar.

"Oscar ve Daniel konuştular ve Daniel bunu tamamen anlıyor. Oscar'ın onun koltuğunu aldığını söylemek haksızlık olur." dedi.