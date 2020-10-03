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Formula 1 / Son dakika

Brown: "Renault, McLaren için harika bir ortaktı"

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Brown: "Renault, McLaren için harika bir ortaktı"

Zak Brown, son iki yıldır birlikte çalıştıkları Renault'nun, kendileri için harika bir ortak ve takımın yükselişinde önemli bir pay sahibi olduğunu düşünüyor.

McLaren, 2015-17 yılları arasında Honda ile çalışırken, bu üç yıllık süreçte hiç ilk beşe girmeyi başaramadı.

Ancak takım, Renault ile çalışmaya başladığı ilk yılda o kadar da iyi bir performans gösteremese de, 2019 yılında takımlar şampiyonasında dördüncü olmayı başardı.

Mercedes motoruyla yarıştığı dönemden sonra ilk kez ilk dörde giren McLaren, 2020'de performansını daha da iyileştirdi ve podyumlar elde ederek şampiyonada 3. sırada yer almayı başardı.

McLaren'ın CEO'su Zak Brown, Renault'nun McLaren için harika bir ortak olduğuna inanıyor.

Brown, "Geçen sezon, birkaç yıl önce bulunduğumuz yeri göz önüne alırsak, bunun büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Takımın hem fabrikada hem de pist üstünde harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Herkes bu gelişime katkıda bulundu."

"Ayrıca Renault da bizi tekrar rekabete sokma konusunda çok önemli bir rol oynadı. Harika bir partnerdi."

"Sürücülerimiz puan alma konusunda harika bir iş çıkardı ve yarışmaktan keyif aldılar."

"2021'de Mercedes motoruna geçeceğiz ve en iyi şekilde hazırlanabilmek adına çok erken bir noktada Mercedes'e geçme kararı verdik. 2021 sezonu, Formula 1 taraftarları için çok ilginç olacak çünkü bu kurallarla bazı takımlar başarılı, bazıları ise başarısız olacak."

"Özellikle 2021 sezonunun getirebileceği şeyler konusunda çok heyecanlıyız." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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