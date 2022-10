FIA'ya mektup gönderen Brown: "Red Bull'un bütçe sınırını aşması, hile yapmak gibi"

FIA, geçtiğimiz hafta Red Bull'un geçen yılki bütçe üst sınırını ihlal ettiğini açıklamasının ardından bir sonraki adımlarını değerlendiriyor.

Benzer şekilde Aston Martin'in de prosedür ihlali yaparak kuralları çiğnediği tespit edildi.

Red Bull ve Aston Martin, FIA'nın bulgularıyla aynı fikirde olmaları halinde Kabul Edilen İhlal Anlaşması'nı imzalayabilirler veya konuyu Bütçe Sınırı Karar paneli aracılığıyla sorgulamayı seçebilirler.

Hangi yolun izleneceği belli olmasa da McLaren F1 CEO'su Brown, durumun kritikliğinin altını çizmek adına FIA'ya yazdı.

Bir kopyası Motorsport.com tarafından görülen mektupta, "Aşırı harcama ve prosedür ihlalleri; teknik, sportif ve finansal düzenlemeler karşısında önemli bir avantaj sağlayarak hile teşkil ediyor."

"Sonuç olarak, fazla harcama yapan herhangi bir takım, hem mevcut hem de sonraki yılın araç gelişiminde haksız bir avantaj elde etti." dedi.

Brown, mektubu geçen hafta FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ve F1 CEO'su Stefano Domenicali'ye özel olarak yazdı.

Ancak mektubun içeriği, Brown'ın mektubu hafta sonu boyunca tüm bütçe sınırı uyumlu ekiplere göndermesinden sonra ortaya çıktı. Bu Mercedes, Ferrari, Alpine, Alfa Romeo, Haas ve Williams'ı içeriyordu.

Mektupta Brown, FIA'nın şimdiye kadarki bütçe üst sınırı sürecinin denetlemesine olan inancını dile getirdi, ancak yönetim organının şu anda nasıl hareket ettiğinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Özellikle herkes 2020'de harcama limitlerinin provasını yaptığı için, takımların fazla harcama yapması için hiçbir mazeret olmadığını savundu.

McLaren CEO'su, "FIA son derece kapsamlı, işbirlikçi ve açık bir süreç yürüttü. Hatta ayrıntıların net olması adına bir yıllık deneme bile yapıldı. Bu nedenle herhangi bir takımın sınırı aşmış olması için hiçbir neden yok." dedi.

Brown ayrıca, harcama limitinin herhangi bir ihlalinin para cezası yerine spor cezası ile sonuçlanması gerektiğine inandığını da ifade etti.

Brown, "Aşırı harcama ihlali veya ciddi bir prosedür ihlali için tek başına mali cezanın uygun bir ceza olacağını düşünmüyoruz, FIA tarafından belirlendiği üzere bu durumlarda açıkça bir spor cezası olması gerekiyor."

"İhlal sonucunda, ilgili takımın bütçesinin kısıtlanması ile cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kısıtlama yıllarla orantılı da olmalı. Örneğin 2021 ve 2022'de 2 milyon dolarlık bir kesinti, 2023'te yaklaşık 4 milyon dolara tekabül edebilir."

"2 milyon dolar, yıllık araç geliştirme bütçesine %25 - %50 oranında katkı sağlamak anlamına geliyor ve bu da, önemli ölçüde ve uzun süreli bir fayda demek oluyor."

"Ayrıca, CFD testinde ve rüzgar tüneli süresinde %20'lik bir azalma gibi spor cezaları olması gerektiğine inanıyoruz. Bunlar, takımın sahip olduğu ve yararlanmaya devam edeceği haksız avantajı azaltmak için bir sonraki yıl uygulanmalı."

"Son olarak, ilgili mali durum göz önüne alındığında, aşırı harcama ihlali sınırı için %5'lik bir eşik, çok büyük gibi görünüyor. %2,5'lik daha düşük bir eşiğin daha uygun olacağını öneriyoruz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, the rest of the field at the start

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images