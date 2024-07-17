Brown, Red Bull'daki iç karışıklıkların ileride takımın performansını etkileyeceğini düşünüyor

McLaren CEO'su Zak Brown, Red Bull'un sahne arkasındaki karışıklıklardan henüz fazla etkilenmediğine inanıyor, ancak bu krizin uzun vadede etkisini görebileceğini düşünüyor.

Red Bull, uzun süredir takımın sahibi olan Dietrich Mateschitz'in 2022'deki ölümünden bu yana bir güç mücadelesi içinde.

Taylandlı çoğunluk sahibinin desteğine sahip olan takım patronu Christian Horner ile Avusturya tarafının desteklediği yeni CEO Oliver Mintzlaff, yıldız sürücü Max Verstappen ve onun çevresiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan Helmut Marko'nun arasında derinleşen bir çatlak var.

Bu gerilim, Horner'ın bir kadın çalışanına yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunun iddia edilmesi üzerine Red Bull’un başlattığı iç soruşturmayla 2024 başında gün yüzüne çıktı ancak bu şikayet bağımsız bir avukat tarafından reddedildi.

Olayın ardından Max Verstappen'in babası Jos, Horner'a görevinden ayrılması çağrısında bulundu ve ikisi arasındaki gerginlikler son Avusturya Grand Prix'sinde yeniden alevlendi. Bu arada, takımın başarılı tasarımcısı Adrian Newey Red Bull’dan ayrıldığını duyurdu.

McLaren CEO'su Zak Brown, Horner soruşturması konusunda daha fazla şeffaflık talep eden padok seslerinden biriydi. Brown, Red Bull'un güç çatışmalarından henüz fazla etkilenmediğine inanıyor, ancak bu iç karışıklığın 2026’da regülasyonlar değiştiğinde potansiyel bir faktör olabileceğini öngörüyor.

Brown, "Bence karışıklığın etkisi orta ve uzun vadede daha belirgin olacak."

"Adrian Newey... Bu araba geçen yıl, her şey yolundayken yapıldı.”

"Yeni bir motorun geleceği 2026'da, sürücü cephesinde neler olacağı... Bence burada istikrarsızlık görülecek. Belki biraz daha fazla ortaya çıkacak.”

"Kazanmak her şeyi bir arada tutar ve bu onlar için bir zorluk haline geldikçe, bu kamptaki çeşitli ilişkilerde daha fazla çatlak görebilirsiniz." dedi.

Ancak tüm F1 takımları hem şasi hem de güç ünitesi düzenlemelerinin kapsamlı değişikliklere uğrayacağı 2026 sezonu öncesinde pek çok bilinmeyenle karşı karşıya kalırken, Brown, 2025'in, Red Bull ile saf hız konusunda aynı seviyeye gelmek için çalışan McLaren’ın şampiyonluk için en iyi fırsatı olabileceğinin farkında.

Brown, "Bence gelecek yıl epik bir sezon olabilir, değil mi? Şampiyonluk için mücadele eden dört takım olabilir."

"Şu anda ilk dörtte olmayan birini göz ardı etmek safça olurdu, çünkü işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini görüyoruz.”

"Herkesin çok benzer teknolojileri var, bu yüzden başkalarının son bir yılda bizim yaptığımızı yapmamaları için bir neden yok." derken, aynı zamanda Aston Martin ve RB'nin de mücadeleye katılabileceğini kabul etti.