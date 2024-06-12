Brown: "Red Bull'da toksik bir ortam ve Verstappen draması var"

Eskiden Formula 1'in takım patronları arasındaki sözlü atışmalar genellikle Red Bull takım patronu Christian Horner ve Mercedes takım patronu Toto Wolff arasında olurken, son 12 ayda Brown, iki senedir dünya şampiyonluğunu domine eden takıma yönelik eleştirilerinde sesini oldukça yükseltti.

Bir enerji içeceği şirketinin iki F1 takımına birden -Red Bull ve RB- sahip olmasını sorgulayan Brown, bu sezonun başlarında Horner'ın karşı karşıya kaldığı iddialar hakkında da oldukça fazla şey söyledi.

Red Bull'un ana şirketi tarafından uygunsuz davranış iddialarıyla ilgili soruşturulan ve ardından hakkındaki soruşturma düşürülen ancak hala arka planda hakkındaki konuşmalar devam eden Horner’la ilgili olarak Brown, şeffaflık ve FIA'nın müdahalesinin gerekliliği konusundaki endişelerini vurguladı.

Takım, Adrian Newey'in gelecek sezon ayrılacağını açıkladığında Brown yine Red Bull’a yüklenerek "Şaşırmadım çünkü orada olup biten şeyler takımın dengesini bozuyor."

"Bu muhtemelen düşen ilk domino taşı. Özgeçmişlerin etrafta uçuştuğunu göz önüne alırsak, son tahminim bu değil." demişti.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak McLaren CEO'sunun söyleyecekleri henüz bitmiş değil.

McLaren'in ana F1 rakipleri hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, Woking takımının Red Bull'a yetişmesi konusunda Amerikalı CEO, Red Bull konusunda yine sözünü esirgemedi.

"Red Bull, olup biten her şeyle birlikte oldukça toksik bir ortam."

"Daha fazlası gelecek.

"Adrian Newey'in ayrılması büyük bir mesele, çünkü orada muhtemelen Adrian Newey ile birlikte çalışmak istedikleri için bulunan birçok insan var.”

"Zaten bazı özgeçmişlerin etrafta uçuştuğuna dair yorumda bulunmuştum. Her zaman uçuşan özgeçmişler vardır ama orada daha yüksek bir rahatsızlık seviyesi olduğunu görebilirsiniz.”

"Bence sponsorlar bakımından gelecekte onlar için zor olacak. Sponsorlar, kiminle ilişkilendirildiklerine, neyi savunduklarına bakarlar. Bu, karmaşık bir durum.”

"Sonra bütün Verstappen draması. Kalacak mı? Gidecek mi? Bir sözleşmesi var. Babasının çok açık sözlü olduğunu gördünüz.”

Jos Verstappen and Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

"Yani bu inanılmaz bir yarış takımı, ama oldukça dengesiz bir ortam ve bence Adrian'ın ayrılmasıyla da bunu görüyorsunuz.”

"Onları rakiplerimiz arasında sayabilir misiniz? İnanılmaz bir takımlar ama benim zihnimde şu anda geçmişte oldukları kadar güçlü bir temelde değiller." dedi Brown, Bloomberg'in Hot Pursuit podcast'inde.